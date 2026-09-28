Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Senin, 28 September 2026: Jaga Tubuh Tetap Aktif

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Senin, 28 September 2026 berkaitan dengan pentingnya menjaga tubuh tetap bergerak sekaligus memberi kesempatan bagi pikiran untuk mendapatkan suasana yang lebih segar.
Rutinitas yang terlalu banyak dihabiskan di dalam ruangan, terutama di depan layar, dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman dan pikiran lebih mudah jenuh.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Sagittarius tidak harus melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi untuk menjaga kebugaran.
Berjalan santai di sekitar rumah, melakukan peregangan, atau meluangkan waktu di tempat terbuka dapat menjadi pilihan sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif.
Kebiasaan ringan yang dilakukan secara teratur justru dapat membantu membangun rutinitas yang lebih mudah dipertahankan.
Ketika kondisi tubuh sedang kurang prima, jangan memaksakan diri mengikuti aktivitas yang terlalu berat.
Sesuaikan gerakan dengan kemampuan tubuh dan berikan waktu istirahat apabila mulai merasa lelah.
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