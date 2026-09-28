Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 28 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Memulihkan Energi

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Senin, 28 September 2026 perlu mendapatkan perhatian agar tubuh tidak terlalu terkuras setelah menjalani aktivitas yang padat.

Jika energi mulai menurun dan tubuh terasa lelah, Leo sebaiknya tidak menganggap istirahat sebagai sesuatu yang harus ditunda.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo mungkin terbiasa tetap menjalankan berbagai kegiatan meskipun tubuh sebenarnya sudah membutuhkan jeda.

Kebiasaan tersebut sebaiknya mulai dikurangi karena terus mengabaikan rasa lelah dapat membuat pemulihan menjadi lebih sulit.

Jadikan waktu untuk merawat diri sebagai bagian dari rutinitas harian, bukan sesuatu yang baru dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai.

Tidur dan istirahat yang cukup dapat membantu mengembalikan tenaga sekaligus membuat pikiran terasa lebih segar ketika kembali menjalani aktivitas.