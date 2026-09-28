Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 28 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Memulihkan Energi

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Senin, 28 September 2026 perlu mendapatkan perhatian agar tubuh tidak terlalu terkuras setelah menjalani aktivitas yang padat.
Jika energi mulai menurun dan tubuh terasa lelah, Leo sebaiknya tidak menganggap istirahat sebagai sesuatu yang harus ditunda.
Leo mungkin terbiasa tetap menjalankan berbagai kegiatan meskipun tubuh sebenarnya sudah membutuhkan jeda.
Kebiasaan tersebut sebaiknya mulai dikurangi karena terus mengabaikan rasa lelah dapat membuat pemulihan menjadi lebih sulit.
Jadikan waktu untuk merawat diri sebagai bagian dari rutinitas harian, bukan sesuatu yang baru dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai.
Tidur dan istirahat yang cukup dapat membantu mengembalikan tenaga sekaligus membuat pikiran terasa lebih segar ketika kembali menjalani aktivitas.
Asupan makanan dan cairan sepanjang hari juga tidak boleh diabaikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022