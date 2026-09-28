Ramalan Karier Zodiak Leo Senin, 28 September 2026: Tentukan Prioritas di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Karier Leo pada Senin, 28 September 2026 membutuhkan kemampuan untuk mengatur prioritas ketika sejumlah pekerjaan datang hampir bersamaan.
Leo tidak perlu memaksakan diri menyelesaikan seluruh tugas dalam satu waktu hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu menangani banyak tanggung jawab.
Keinginan untuk memberikan hasil terbaik memang dapat menjadi motivasi, tetapi mengambil terlalu banyak pekerjaan sekaligus justru bisa membuat perhatian terbagi.
Mulailah dengan melihat tugas yang paling mendesak dan memiliki batas waktu terdekat.
Setelah pekerjaan utama selesai, Leo dapat melanjutkan ke tugas berikutnya dengan konsentrasi yang lebih baik.
Mengatur urutan pekerjaan seperti ini juga membantu menjaga kualitas hasil sekaligus mengurangi tekanan yang sebenarnya dapat dihindari.
Jika terdapat pekerjaan yang tenggat waktunya masih cukup panjang, Leo tidak harus memaksakan diri menyelesaikannya saat itu juga hanya agar semua terlihat selesai.
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Jawa Pos
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