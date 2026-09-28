Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 28 September 2026: Jaga Keseimbangan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Senin, 28 September 2026 perlu dijaga melalui rutinitas yang lebih teratur setelah melewati berbagai aktivitas.
Energi yang mulai terasa lebih baik dapat menjadi kesempatan untuk kembali membangun kebiasaan olahraga tanpa harus langsung memberikan beban berlebihan kepada tubuh.
Jika sudah cukup lama tidak berolahraga, Gemini dapat memulainya secara perlahan melalui kegiatan sederhana seperti berjalan kaki, peregangan, atau latihan ringan di rumah.
Fokus utama bukan mengejar hasil dalam waktu singkat, melainkan membentuk kebiasaan yang dapat dilakukan secara konsisten.
Gemini juga sebaiknya tidak mengabaikan waktu istirahat, terutama jika kesibukan belakangan membuat jadwal tidur menjadi kurang teratur.
Rasa lelah merupakan tanda bahwa tubuh membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga, sehingga tidak perlu selalu dipaksa untuk terus beraktivitas.
Istirahat yang cukup dapat membantu menjaga energi sekaligus membuat pikiran lebih siap menghadapi berbagai pekerjaan.
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