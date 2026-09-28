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Aulia Rahmi
Senin, 28 September 2026 | 07.53 WIB

5 Zodiak dengan Horoskop Terbaik Minggu 27 September 2026, Saatnya Pulihkan Diri dan Tegaskan Batas

Ilustrasi Zodiak (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak (magnific)

JawaPos.com - Minggu, 27 September 2026, membawa suasana astrologi yang kuat bagi sejumlah zodiak.

Dalam astrologi, posisi Mars yang membentuk aspek kuadrat dengan Chiron di Aries dikaitkan dengan dorongan untuk menghadapi luka lama, membangun kembali rasa percaya diri, dan menyadari hal-hal yang selama ini terlalu sering ditoleransi.

Energi tersebut dapat menjadi momentum untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda.

Sesuatu yang sebelumnya dianggap biasa mulai terasa tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pribadi.

Keinginan untuk memperoleh penghargaan, kejelasan, dan perlakuan yang lebih baik pun menjadi semakin kuat.

Bagi 5 zodiak tertentu, perubahan ini dapat terasa lebih personal dilansir dari Yourtango.com.

Ada yang mulai berani menetapkan batas dalam hubungan, mengambil kembali kendali atas waktu, berbicara lebih tegas di tempat kerja, hingga berdamai dengan pengalaman masa lalu yang masih memengaruhi kehidupan saat ini.

Namun, horoskop merupakan bagian dari astrologi dan tidak dapat dipastikan sebagai gambaran kejadian masa depan.

Karena itu, prediksi berikut membantu Anda melihat tema kehidupan yang mungkin sedang terasa relevan pada Minggu, 27 September 2026.

1. Aries

Aries menjadi salah satu zodiak yang mendapatkan sorotan kuat karena energi Bulan dan Chiron bersinggungan dengan area personal dalam pembacaan astrologi hari ini.

Kondisi tersebut dikaitkan dengan proses memahami kembali pengalaman yang selama ini Anda biarkan berlalu begitu saja.

Anda mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus terus diterima hanya karena sudah berlangsung lama. Batas pribadi menjadi tema penting bagi Aries.

Jika sebelumnya Anda sering melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan demi menjaga keadaan tetap tenang, kini muncul dorongan untuk mengatakan tidak.

Anda mulai memahami bahwa menjaga hubungan dengan orang lain tidak harus dilakukan dengan mengorbankan kenyamanan dan harga diri sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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