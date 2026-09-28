5 Zodiak dengan Horoskop Terbaik Minggu 27 September 2026, Saatnya Pulihkan Diri dan Tegaskan Batas

Ilustrasi Zodiak (magnific)
JawaPos.com - Minggu, 27 September 2026, membawa suasana astrologi yang kuat bagi sejumlah zodiak.
Dalam astrologi, posisi Mars yang membentuk aspek kuadrat dengan Chiron di Aries dikaitkan dengan dorongan untuk menghadapi luka lama, membangun kembali rasa percaya diri, dan menyadari hal-hal yang selama ini terlalu sering ditoleransi.
Energi tersebut dapat menjadi momentum untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda.
Sesuatu yang sebelumnya dianggap biasa mulai terasa tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pribadi.
Keinginan untuk memperoleh penghargaan, kejelasan, dan perlakuan yang lebih baik pun menjadi semakin kuat.
Bagi 5 zodiak tertentu, perubahan ini dapat terasa lebih personal dilansir dari Yourtango.com.
Ada yang mulai berani menetapkan batas dalam hubungan, mengambil kembali kendali atas waktu, berbicara lebih tegas di tempat kerja, hingga berdamai dengan pengalaman masa lalu yang masih memengaruhi kehidupan saat ini.
Namun, horoskop merupakan bagian dari astrologi dan tidak dapat dipastikan sebagai gambaran kejadian masa depan.
Karena itu, prediksi berikut membantu Anda melihat tema kehidupan yang mungkin sedang terasa relevan pada Minggu, 27 September 2026.
1. Aries
Aries menjadi salah satu zodiak yang mendapatkan sorotan kuat karena energi Bulan dan Chiron bersinggungan dengan area personal dalam pembacaan astrologi hari ini.
Kondisi tersebut dikaitkan dengan proses memahami kembali pengalaman yang selama ini Anda biarkan berlalu begitu saja.
Anda mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus terus diterima hanya karena sudah berlangsung lama. Batas pribadi menjadi tema penting bagi Aries.
Jika sebelumnya Anda sering melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan demi menjaga keadaan tetap tenang, kini muncul dorongan untuk mengatakan tidak.
Anda mulai memahami bahwa menjaga hubungan dengan orang lain tidak harus dilakukan dengan mengorbankan kenyamanan dan harga diri sendiri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022