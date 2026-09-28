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Aulia Rahmi
Senin, 28 September 2026 | 07.52 WIB

Rezeki Mengalir! 4 Zodiak yang Langitnya Membawa Kabar Finansial Menarik di Penghujung September 202

Ilustrasi Kabar Finansial Menarik (magnific) - Image

Ilustrasi Kabar Finansial Menarik (magnific)

JawaPos.com - Penghujung September 2026 menjadi momen yang menarik untuk melihat kembali bagaimana peluang finansial berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Ada kalanya pemasukan datang dari sumber yang sudah direncanakan, tetapi ada pula kesempatan yang muncul secara tiba-tiba setelah seseorang bertemu dengan orang yang tepat, menyelesaikan pekerjaan, atau berani mengambil peluang baru.

Dalam astrologi dan pembacaan tarot, pergerakan simbol serta karakter setiap zodiak kerap digunakan untuk menggambarkan tema kehidupan tertentu, termasuk pekerjaan, hubungan, dan keuangan.

Kali ini, 4 zodiak mendapatkan gambaran menarik berkaitan dengan peluang finansial menjelang berakhirnya September 2026.

Leo, Virgo, Pisces, dan Aquarius menjadi 4 zodiak yang muncul dalam tafsir tersebut dilansir dari kanal YouTube cs geteda pada Minggu (27/09).

Keempatnya mempunyai karakter berbeda sehingga gambaran mengenai peluang finansial yang muncul pun tidak berada pada jalur yang sama.

Ada yang dikaitkan dengan pekerjaan, relasi, bisnis, hadiah, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Peluang finansial yang nyata tetap membutuhkan usaha, pertimbangan yang matang, serta kemampuan mengelola uang dengan baik.

1. Leo

Leo menjadi zodiak pertama yang muncul dalam pembacaan kali ini.

Leo dikenal dalam astrologi sebagai sosok yang percaya diri, ekspresif, kreatif, dan senang berinteraksi dengan banyak orang.

Karakter tersebut membuat Leo sering berada dalam lingkungan yang mempertemukannya dengan berbagai kesempatan dan jaringan baru.

Menjelang akhir September 2026, gambaran tarot menghubungkan Leo dengan peluang finansial yang berasal dari aktivitas yang sudah dilakukan.

Seseorang yang menjalankan bisnis, misalnya, dapat memperoleh pelanggan baru atau menerima pembayaran dari pekerjaan yang sebelumnya telah diselesaikan.

Bagi Leo yang bekerja, peluang tersebut dapat berupa bonus, insentif, atau apresiasi atas kontribusi yang diberikan.

Editor: Hanny Suwindari
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