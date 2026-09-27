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Irfan Ferdiansyah
Senin, 28 September 2026 | 06.37 WIB

Hobi Menolong Tanpa Pamrih, 6 Shio Ini Konon Punya Aliran Rezeki Makin Lancar

seseorang yang hartanya berlimpah./Freepik/Madushika - Image

seseorang yang hartanya berlimpah./Freepik/Madushika

JawaPos.com – Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan, keberkahan hidup tidak selalu dikaitkan dengan banyaknya harta yang dimiliki seseorang. Sikap terhadap orang lain, termasuk kebiasaan berbagi dan membantu sesama, juga kerap dianggap memiliki hubungan dengan datangnya keberuntungan.

Dalam astrologi Tionghoa, terdapat sejumlah shio yang dipercaya memiliki karakter dermawan. Mereka disebut tidak segan memberikan bantuan kepada orang lain tanpa terlalu memikirkan imbalan.

Menurut ramalan, kebiasaan tersebut dipercaya dapat membuka lebih banyak kesempatan dalam kehidupan, mulai dari hubungan sosial, pekerjaan, hingga peluang finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peruntungan semakin baik ketika gemar berbagi dan membantu orang lain.

1. Shio Tikus – Cerdas Sekaligus Suka Membantu

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cepat membaca keadaan dan mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Di balik karakter tersebut, mereka juga digambarkan memiliki kepedulian terhadap orang-orang terdekat.

Dalam ramalan, bantuan yang diberikan kepada keluarga, teman, atau orang yang sedang mengalami kesulitan disebut dapat membuka kesempatan baru bagi Shio Tikus.

Peluang tersebut bisa hadir melalui relasi baru, kerja sama, maupun kesempatan usaha. Karena itu, semakin terbuka dalam membantu sesama, Shio Tikus dipercaya semakin banyak menemukan jalan menuju peluang yang menguntungkan.

2. Shio Kerbau – Ketulusan yang Berbuah Keberuntungan

Pemilik Shio Kerbau dikenal memiliki karakter sabar, pekerja keras, dan teguh dalam menjalani tanggung jawab. Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang tidak keberatan membantu orang lain meski dilakukan secara sederhana.

Menurut ramalan, sikap tulus tersebut dapat membawa kejutan positif dalam kehidupan mereka. Kesempatan yang datang bisa berupa perkembangan usaha, pekerjaan baru, atau pertemuan dengan orang yang memberikan dukungan.

Bagi Shio Kerbau, keberuntungan disebut tidak selalu datang secara langsung. Hasilnya dapat terlihat setelah mereka konsisten bekerja sekaligus mempertahankan sikap baik kepada orang di sekitarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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