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Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 03.16 WIB

Hidup Lebih Beruntung, 5 Shio Ini Disebut Punya Rezeki yang Lancar

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Memiliki kondisi finansial yang stabil tentu menjadi harapan banyak orang. Namun, perjalanan untuk mencapai kehidupan yang mapan tidak selalu mudah dan setiap orang memiliki tantangan yang berbeda.

Ada yang harus melewati berbagai rintangan terlebih dahulu sebelum menikmati hasil kerja kerasnya. Ada pula yang dipercaya mempunyai peruntungan lebih baik dalam urusan karier, keuangan, maupun kehidupan pribadi.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Karakter tertentu dipercaya dapat membantu seseorang bertahan ketika menghadapi masalah dan menemukan jalan keluar dari berbagai kesulitan.

Dilansir naurakom, terdapat lima shio yang disebut mempunyai peruntungan cukup baik dan jalan rezeki yang relatif lancar. Berikut daftarnya:

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun, setia, dan dapat diandalkan. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah dan cenderung menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin.

Kegigihan menjadi salah satu karakter yang dipercaya membantu mereka menjaga kestabilan kehidupan, termasuk dalam urusan finansial.

Berdasarkan ramalan yang dikutip, Shio Kerbau yang lahir pada hari Rabu disebut memiliki peruntungan yang lebih stabil. Kondisi keuangan dan kesehatan dipercaya berjalan baik sehingga kehidupan keluarga dapat berlangsung harmonis.

Sementara itu, mereka yang lahir pada hari Kamis disebut mungkin menghadapi sejumlah tantangan dalam keuangan dan kesehatan. Meski demikian, dukungan keluarga serta teman dipercaya dapat membantu melewati masa tersebut.

2. Shio Macan

Shio Macan identik dengan keberanian, energi besar, dan ambisi yang kuat. Mereka biasanya memiliki rasa percaya diri tinggi dan tidak takut mengejar target yang diinginkan.

Kemampuan memengaruhi serta memberikan motivasi kepada orang lain juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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