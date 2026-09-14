Hidup Lebih Beruntung, 5 Shio Ini Disebut Punya Rezeki yang Lancar

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Memiliki kondisi finansial yang stabil tentu menjadi harapan banyak orang. Namun, perjalanan untuk mencapai kehidupan yang mapan tidak selalu mudah dan setiap orang memiliki tantangan yang berbeda.
Ada yang harus melewati berbagai rintangan terlebih dahulu sebelum menikmati hasil kerja kerasnya. Ada pula yang dipercaya mempunyai peruntungan lebih baik dalam urusan karier, keuangan, maupun kehidupan pribadi.
Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Karakter tertentu dipercaya dapat membantu seseorang bertahan ketika menghadapi masalah dan menemukan jalan keluar dari berbagai kesulitan.
Dilansir naurakom, terdapat lima shio yang disebut mempunyai peruntungan cukup baik dan jalan rezeki yang relatif lancar. Berikut daftarnya:
Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun, setia, dan dapat diandalkan. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah dan cenderung menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin.
Kegigihan menjadi salah satu karakter yang dipercaya membantu mereka menjaga kestabilan kehidupan, termasuk dalam urusan finansial.
Berdasarkan ramalan yang dikutip, Shio Kerbau yang lahir pada hari Rabu disebut memiliki peruntungan yang lebih stabil. Kondisi keuangan dan kesehatan dipercaya berjalan baik sehingga kehidupan keluarga dapat berlangsung harmonis.
Sementara itu, mereka yang lahir pada hari Kamis disebut mungkin menghadapi sejumlah tantangan dalam keuangan dan kesehatan. Meski demikian, dukungan keluarga serta teman dipercaya dapat membantu melewati masa tersebut.
Shio Macan identik dengan keberanian, energi besar, dan ambisi yang kuat. Mereka biasanya memiliki rasa percaya diri tinggi dan tidak takut mengejar target yang diinginkan.
Kemampuan memengaruhi serta memberikan motivasi kepada orang lain juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022