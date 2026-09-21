Rajin Bersyukur, 5 Shio Ini Konon Rezekinya Makin Lancar dan Berlimpah

JawaPos.com - Dalam kehidupan, rasa syukur sering dianggap sebagai salah satu sikap yang membuat seseorang mampu menikmati apa yang telah dimilikinya. Bukan hanya soal banyak atau sedikitnya harta, menghargai setiap rezeki juga dapat mendorong seseorang untuk lebih bijak dalam menjalani kehidupan.
Dalam ramalan astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang dekat dengan sikap tersebut. Mereka disebut tidak mudah mengeluh, mampu menghargai pencapaian kecil, dan tetap berusaha ketika menghadapi berbagai tantangan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang dalam ramalan disebut memiliki kebiasaan menghargai rezeki dan menjaga rasa syukur hingga kehidupannya dipercaya semakin makmur. Berikut daftarnya:
Pemilik shio Kambing yang lahir pada 1967, 1979, 1991, 2003, dan 2015 dikenal dalam ramalan sebagai pribadi yang sabar dan tekun. Mereka disebut mampu menjalani proses panjang tanpa mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Salah satu karakter yang dikaitkan dengan shio ini adalah kemampuan melihat sisi positif dari keadaan yang sedang dijalani. Mereka dipercaya tidak terlalu banyak mengeluh dan lebih memilih mencari jalan keluar ketika menghadapi masalah.
Rasa syukur terhadap apa yang sudah dimiliki juga disebut membuat mereka lebih mampu menghargai setiap kesempatan. Perpaduan antara ketekunan, sikap positif, dan kemampuan memanfaatkan peluang kemudian dikaitkan dengan kehidupan finansial yang semakin berkembang.
Shio Babi yang lahir pada 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 dipercaya mempunyai naluri bisnis yang cukup kuat. Mereka disebut mampu melihat peluang yang mungkin luput dari perhatian orang lain.
Selain pandai membaca kesempatan, pemilik shio ini juga digambarkan tidak mudah terlena ketika memperoleh keberhasilan. Mereka tetap menghargai proses dan bersyukur atas hasil yang telah dicapai.
Sikap tersebut dipercaya membuat mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan kekayaan. Rezeki yang diperoleh tidak hanya dinikmati, tetapi juga dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai kebutuhan dan pengembangan usaha.
Mereka yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 kerap digambarkan sebagai sosok penuh percaya diri dan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik.
Dalam ramalan, shio Naga disebut mempunyai peluang untuk menonjol dalam pekerjaan maupun bidang usaha. Namun, di balik kepercayaan diri tersebut, mereka dipercaya tetap berusaha menjaga sikap rendah hati.
Kebiasaan menghargai pencapaian dan mensyukuri berbagai kesempatan dianggap menjadi salah satu karakter positifnya. Dengan tidak mudah terlena oleh keberhasilan, mereka dipercaya dapat terus mengembangkan potensi dan mempertahankan pencapaian yang sudah diraih.
Shio Tikus yang lahir pada 1960, 1972, 1984, 1996, dan 2008 dikenal dalam ramalan sebagai sosok yang cermat dalam mengatur keuangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022