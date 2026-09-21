Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 21 September 2026 | 22.05 WIB

Rajin Bersyukur, 5 Shio Ini Konon Rezekinya Makin Lancar dan Berlimpah

Shio yang menghargai rezeki dan bersyukur hingga semakin makmur

JawaPos.com - Dalam kehidupan, rasa syukur sering dianggap sebagai salah satu sikap yang membuat seseorang mampu menikmati apa yang telah dimilikinya. Bukan hanya soal banyak atau sedikitnya harta, menghargai setiap rezeki juga dapat mendorong seseorang untuk lebih bijak dalam menjalani kehidupan.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang dekat dengan sikap tersebut. Mereka disebut tidak mudah mengeluh, mampu menghargai pencapaian kecil, dan tetap berusaha ketika menghadapi berbagai tantangan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang dalam ramalan disebut memiliki kebiasaan menghargai rezeki dan menjaga rasa syukur hingga kehidupannya dipercaya semakin makmur. Berikut daftarnya:

1. Shio Kambing

Pemilik shio Kambing yang lahir pada 1967, 1979, 1991, 2003, dan 2015 dikenal dalam ramalan sebagai pribadi yang sabar dan tekun. Mereka disebut mampu menjalani proses panjang tanpa mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Salah satu karakter yang dikaitkan dengan shio ini adalah kemampuan melihat sisi positif dari keadaan yang sedang dijalani. Mereka dipercaya tidak terlalu banyak mengeluh dan lebih memilih mencari jalan keluar ketika menghadapi masalah.

Rasa syukur terhadap apa yang sudah dimiliki juga disebut membuat mereka lebih mampu menghargai setiap kesempatan. Perpaduan antara ketekunan, sikap positif, dan kemampuan memanfaatkan peluang kemudian dikaitkan dengan kehidupan finansial yang semakin berkembang.

2. Shio Babi

Shio Babi yang lahir pada 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 dipercaya mempunyai naluri bisnis yang cukup kuat. Mereka disebut mampu melihat peluang yang mungkin luput dari perhatian orang lain.

Selain pandai membaca kesempatan, pemilik shio ini juga digambarkan tidak mudah terlena ketika memperoleh keberhasilan. Mereka tetap menghargai proses dan bersyukur atas hasil yang telah dicapai.

Sikap tersebut dipercaya membuat mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan kekayaan. Rezeki yang diperoleh tidak hanya dinikmati, tetapi juga dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai kebutuhan dan pengembangan usaha.

3. Shio Naga

Mereka yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 kerap digambarkan sebagai sosok penuh percaya diri dan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik.

Dalam ramalan, shio Naga disebut mempunyai peluang untuk menonjol dalam pekerjaan maupun bidang usaha. Namun, di balik kepercayaan diri tersebut, mereka dipercaya tetap berusaha menjaga sikap rendah hati.

Kebiasaan menghargai pencapaian dan mensyukuri berbagai kesempatan dianggap menjadi salah satu karakter positifnya. Dengan tidak mudah terlena oleh keberhasilan, mereka dipercaya dapat terus mengembangkan potensi dan mempertahankan pencapaian yang sudah diraih.

4. Shio Tikus

Shio Tikus yang lahir pada 1960, 1972, 1984, 1996, dan 2008 dikenal dalam ramalan sebagai sosok yang cermat dalam mengatur keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hidup Lebih Beruntung, 5 Shio Ini Disebut Punya Rezeki yang Lancar - Image
Zodiak

Hidup Lebih Beruntung, 5 Shio Ini Disebut Punya Rezeki yang Lancar

Selasa, 15 September 2026 | 03.16 WIB

4 Shio Ini Diprediksi Menemukan Kunci Hidup Lebih Lancar Setelah 29 Agustus 2026, Apa Rahasianya? - Image
Zodiak

4 Shio Ini Diprediksi Menemukan Kunci Hidup Lebih Lancar Setelah 29 Agustus 2026, Apa Rahasianya?

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.32 WIB

Rezeki Orang Tua Dipercaya Makin Lancar, 7 Weton Anak Ini Jadi Sorotan - Image
Zodiak

Rezeki Orang Tua Dipercaya Makin Lancar, 7 Weton Anak Ini Jadi Sorotan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.17 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore