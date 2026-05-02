Polisi Kantongi Petunjuk yang Mengarah kepada Pelaku Pembunuhan Lansia di Rumbai Pekanbaru

JawaPos.com - Polda Riau turun tangan memburu pelaku pembunuhan lansia bernama Dumaris Isni Boru Sitio di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Saat ini, polisi sudah mengantongi petunjuk yang mengarah kepada pelaku. Termasuk diantaranya mantan menantu korban.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau Kombes Hasyim Risahondua menyampaikan bahwa kasus tersebut ditangani bersama-sama oleh Polda Riau dan Polresta Pekanbaru. Dia memastikan, pengejaran pelaku terus dilakukan oleh tim gabungan di lapangan.

”Kami terus melakukan pengejaran dan telah mengantongi sejumlah petunjuk yang mengarah kepada pelaku. Tim bekerja maksimal untuk segera mengungkap kasus ini,” kata dia dikutip dari pemberitaan Riau Pos (Jawa Pos Group) pada Sabtu (2/5).

Kombes Hasyim tegas menyatakan bahwa Polda Riau berkomitmen penuh menangani kasus tersebut. Pihaknya mengerahkan tim penyidik untuk mengusut kasus pembunuhan yang disertai perampokan itu secara profesional sampai benar-benar tuntas.

”Kami pastikan kasus ini akan diungkap secara tuntas. Mohon dukungan masyarakat agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan pelaku segera ditangkap,” kata dia.

Dugaan keterlibatan mantan menantu korban dalam kasus tersebut terungkap melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV. Polsek Rumbai Pesisir tengah yang sejak awal menangani kasus tersebut sudah melihat langsung rekaman itu.Dalam rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial, pelaku tidak sendirian.

Pelaku datang bersama seorang pria. Bahkan, pelaku sempat berinteraksi dan bersalaman dengan korban sebelum kejadian tragis itu berlangsung. Menurut polisi, saat ini pelaku masih dalam proses pengajaran. Polisi akan memeriksa yang bersangkutan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam kasus itu.