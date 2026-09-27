Ramalan Zodiak Taurus Besok Senin 28 September 2026: Tenangkan Pikiran dan Susun Arah Baru

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Senin, 28 September 2026, menjadi waktu bagi Taurus untuk menjaga keseimbangan dan tidak membiarkan persoalan kecil mengganggu ketenangan sepanjang hari.
Ada beberapa hal yang mungkin membuat pikiran terasa penuh, tetapi Taurus tidak perlu memberikan perhatian berlebihan pada setiap masalah yang muncul.
Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat membantu menjaga energi dan membuat aktivitas berjalan lebih nyaman.
Dalam urusan asmara, kesempatan untuk mendekat dengan seseorang sebaiknya tidak dilewatkan begitu saja karena momen yang tepat belum tentu datang berulang kali.
Keuangan menunjukkan adanya perkembangan yang cukup menggembirakan, meski Taurus tetap perlu menjaga kebiasaan mengatur pengeluaran.
Sementara itu, bidang karier meminta Taurus lebih sabar ketika merasa tidak yakin dengan arah pekerjaan yang sedang dijalani.
Daripada mengambil keputusan secara terburu-buru, luangkan waktu untuk mempertimbangkan pilihan dan membayangkan posisi yang ingin dicapai ke depan.
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Jawa Pos
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