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Rabbany Wanadriani
Minggu, 27 September 2026 | 23.51 WIB

Masa Sulit Segera Berlalu, 4 Zodiak Ini Diprediksi Menikmati Rezeki Nomplok

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap kondisi kehidupan menjadi lebih ringan, terutama setelah melewati berbagai tekanan dalam pekerjaan maupun urusan keuangan. Dalam astrologi, periode tertentu dipercaya dapat membawa perubahan positif bagi beberapa zodiak.

Momentum tersebut dikaitkan dengan terbukanya peluang baru, meningkatnya penghasilan, hingga perkembangan karier. Meski demikian, astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat memastikan kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari SunSigns, empat zodiak berikut disebut berpeluang menikmati tambahan rezeki dan kondisi kehidupan yang lebih makmur. Siapa saja?

1. Leo

Leo dikenal mempunyai rasa percaya diri serta keberanian yang cukup kuat dalam mengejar apa yang diinginkan. Karakter tersebut membuat mereka cenderung berani mengambil kesempatan ketika peluang datang.

Dalam ramalan kali ini, keberuntungan Leo dikaitkan dengan berbagai kemungkinan, mulai dari proyek kreatif, pertemuan yang membuka kesempatan baru, hingga hasil dari usaha yang selama ini dilakukan. Keinginan lama terkait bisnis atau investasi juga disebut berpotensi memberikan hasil yang tidak terduga.

2. Scorpio

Scorpio sering digambarkan sebagai pribadi yang penuh perhitungan ketika berhubungan dengan masalah keuangan. Mereka cenderung mempertimbangkan langkah dengan matang sebelum menentukan keputusan.

Bagi Scorpio, peluang finansial disebut dapat muncul dari strategi yang telah disiapkan sebelumnya. Risiko yang pernah diambil atau rencana yang selama ini ditunggu hasilnya berpotensi memberikan keuntungan. Menjelang akhir tahun, mereka diramalkan memasuki periode yang lebih positif dalam urusan finansial.

3. Aquarius

Aquarius memiliki karakter inovatif dan senang memikirkan sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ide yang tidak biasa justru bisa menjadi sumber peluang bagi mereka.

Dalam ramalan astrologi, kondisi tersebut dikaitkan dengan kemungkinan munculnya pemasukan melalui gagasan kreatif, proyek unik, investasi, maupun peluang bisnis yang datang secara tiba-tiba. Jika mampu mengembangkan ide dengan konsisten, kesempatan tersebut dapat menjadi sumber keuntungan tambahan.

4. Taurus

Taurus dikenal sebagai sosok yang sabar, realistis, dan tekun dalam mengejar tujuan. Mereka biasanya tidak terburu-buru mengambil langkah dan lebih memilih membangun sesuatu secara perlahan.

Kerja keras yang telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir disebut berpotensi membawa hasil. Ramalan kali ini mengaitkannya dengan kemungkinan bonus, peningkatan pendapatan, atau pemasukan tak terduga lainnya. Tambahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi keuangan maupun menikmati hasil kerja keras secara bijak.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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