Ramalan Zodiak Libra Besok Senin 28 September 2026: Lepaskan Beban untuk Menata Arah Baru

JawaPos.com - Libra perlu memberikan kesempatan kepada pikiran untuk beristirahat setelah terlalu lama memikirkan berbagai hal pada Senin, 28 September 2026.

Kebiasaan memikirkan sesuatu secara berulang dapat membuat Libra merasa lelah meskipun tidak banyak aktivitas fisik yang dilakukan.

Karena itu, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mulai membatasi hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan mengarahkan perhatian pada sesuatu yang benar-benar dapat diperbaiki.

Keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

Dalam urusan asmara, Libra mungkin masih teringat pada hubungan atau seseorang dari masa lalu, tetapi terlalu lama melihat ke belakang hanya akan membuat langkah berikutnya terasa lebih berat.

Sementara itu, peluang pemasukan baru dapat muncul secara tidak terduga, meski keputusan finansial tetap perlu diperiksa dengan teliti.

Di dunia kerja, Libra sebaiknya tidak mengambil terlalu banyak tanggung jawab sekaligus karena fokus akan lebih mudah terpecah.