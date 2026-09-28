Ramalan Asmara Zodiak Libra Senin, 28 September 2026: Lepaskan Bayang-Bayang Masa Lalu

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Senin, 28 September 2026 dapat membawa perhatian pada pengalaman yang pernah terjadi dalam hubungan sebelumnya.

Kenangan tentang seseorang dari masa lalu mungkin sesekali kembali muncul, tetapi Libra perlu membedakan antara mengenang sebuah pengalaman dan keinginan untuk mengulanginya.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tidak semua hal yang pernah terjadi harus terus dibawa ke perjalanan cinta berikutnya.

Pengalaman yang kurang menyenangkan dapat menjadi bahan untuk belajar, sementara kenangan yang baik cukup disimpan sebagai bagian dari perjalanan hidup tanpa harus dijadikan alasan untuk kembali.

Libra juga perlu berhati-hati jika tanpa sadar membandingkan orang yang baru dikenal dengan mantan pasangan.

Setiap orang memiliki karakter dan cara memperlakukan pasangan yang berbeda, sehingga penilaian sebaiknya diberikan berdasarkan perilaku orang tersebut saat ini.