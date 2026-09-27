Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin 28 September 2026: Hargai Proses dan Jaga Keseimbangan

JawaPos.com - Capricorn mungkin perlu berhenti sejenak untuk melihat kembali berbagai hal yang sudah berhasil dicapai pada Senin, 28 September 2026.

Kesibukan dan tuntutan untuk terus berkembang terkadang membuat Capricorn terlalu fokus pada target berikutnya hingga lupa menghargai perjalanan yang sudah dilewati.

Padahal, mengakui keberhasilan diri sendiri dapat menjadi sumber energi untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Hari ini juga mengingatkan Capricorn agar tidak terlalu keras terhadap diri sendiri, terutama jika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda membutuhkan istirahat.

Dalam urusan asmara, perasaan yang selama ini disimpan sebaiknya tidak terus ditekan karena keterbukaan dapat membuat hubungan menjadi lebih dekat.

Sementara itu, dunia kerja menghadirkan sejumlah kesempatan menarik, tetapi Capricorn perlu memilih tanggung jawab dengan bijak agar tidak mengambil terlalu banyak pekerjaan sekaligus.

Rencana bepergian bersama teman juga dapat memberikan suasana berbeda dan menjadi kesempatan untuk melepaskan diri sejenak dari rutinitas.