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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 27 September 2026 | 23.29 WIB

Hartanya Berlimpah, 6 Weton Unggulan Didapuk Menjadi Raja Uang dalam Hitungan Hari

seseorang yang pandai rayu kekayaan./Freepik/jalanajaudah


JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton bukan hanya hari kelahiran. 
 
Ia dianggap menyimpan misteri tentang karakter, keberuntungan, dan perjalanan hidup individu. 
 
Selama ratusan tahun, primbon Jawa telah menjadi referensi bagi masyarakat untuk memahami sinyal-sinyal alam semesta yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. 
 
Segala hal mulai dari cinta, keberuntungan, hingga rezeki, semuanya seperti tercermin dalam perhitungan hari dan pasar Jawa.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, di antara banyak weton yang ada, terdapat beberapa yang diyakini memiliki "daya tarik kekayaan"—mereka mampu merayu peluang, menarik perhatian, dan dengan cepat menjadi raja harta. 
 
Kehadiran mereka bagaikan magnet, membuat rezeki terus mendekat tanpa henti.

Jadi, siapa saja 6 weton terpilih yang menurut primbon Jawa dikenal sebagai yang paling beruntung dalam hal kekayaan? Mari kita telusuri.

1. Jumat Legi – Aura Kemewahan yang Tak Pernah Padam

Orang yang lahir pada Jumat Legi dikenal memiliki daya tarik alami yang memudahkan mereka diterima di dalam kelompok. 
 
Mereka pandai menarik hati, handal dalam bernegosiasi, dan memiliki insting bisnis yang tajam. 
 
Dalam primbon, Jumat Legi sering disebut sebagai weton yang dekat dengan "pancer rezeki"—setiap langkah mereka seolah menemukan jalan menuju kekayaan. 
 
Tidak mengherankan jika banyak yang sukses dalam berjualan, berbisnis, atau menjadi tokoh berpengaruh.

2. Rabu Pahing – Daya Magis Penarik Peluang

Rabu Pahing dianggap sebagai weton yang dipenuhi keberuntungan. 
 
Individu yang lahir pada hari ini memiliki kemampuan untuk membaca situasi dan memanfaatkan kesempatan dengan cepat. 
 
Mereka jarang kehabisan ide, bahkan saat berada dalam keadaan sulit. 
 
Menurut primbon, rezeki akan datang dari berbagai sumber—baik melalui pekerjaan, usaha, maupun peluang yang tiba-tiba. 
 
Seolah-olah, rezeki sudah ditakdirkan untuk selalu mengikuti mereka.

3. Minggu Pon – Raja Uang yang Disukai Banyak Orang

Orang dengan weton Minggu Pon memiliki karisma kepemimpinan yang kuat. 
 
Mereka cerdas, penuh gagasan, dan mahir dalam mengelola orang lain.
 
Lebih dari itu, aura mereka memiliki daya tarik yang besar, sehingga membuka peluang untuk kolaborasi yang menguntungkan. 
 
Seringkali, Minggu Pon dianggap sebagai magnet keuangan: satu keputusan cerdas dapat mendatangkan kekayaan yang berlimpah.

4. Kamis Kliwon – Penuh Wangsit dan Intuisi Tajam

Dalam primbon Jawa, Kamis Kliwon sering disebut sebagai weton yang terhubung dengan "wangsit gaib. " 
 
Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki insting yang tajam, seolah mampu meramalkan langkah paling menguntungkan. 
 
Dalam hal keuangan, ini membuat mereka selalu selangkah lebih maju. 
 
Banyak yang meraih kesuksesan besar dalam investasi, perdagangan, atau bisnis kreatif karena selalu tepat dalam memilih momen.

5. Selasa Wage – Pekerja Keras yang Tak Pernah Rugi

Selasa Wage merupakan weton dari para pekerja keras. 
 
Individu yang lahir di hari ini diyakini tidak akan dibiarkan hidup dalam kekurangan, karena hasil kerja keras mereka selalu terbayar dengan menguntungkan. 
 
Meskipun mungkin mereka tidak langsung kaya di usia muda, dengan ketekunan dan ketahanan, rezeki akan terus meningkat. 
 
Pada akhirnya, harta tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari kepercayaan orang lain yang mengakui integritas mereka.

6. Sabtu Pon – Penjaga Rezeki dan Keharmonisan

Sabtu Pon dikenal sebagai weton yang mendatangkan berkat melimpah dan ketenangan. 
 
Mereka memiliki kemampuan tidak hanya dalam mengumpulkan aset, tetapi juga dalam mempertahankan dan mengalikan kekayaannya. 
 
Penghasilan yang mereka peroleh datang dari kecermatan dalam mengelola keuangan. 
 
Dalam primbon, Sabtu Pon digambarkan sebagai "penjaga kekayaan," sehingga mereka jarang mengalami kemiskinan meskipun menghadapi tantangan hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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