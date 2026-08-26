Dijuluki Raja Uang, 5 Shio Ini Konon Punya Peruntungan Finansial Gemilang

JawaPos.com – Memiliki kehidupan finansial yang mapan menjadi impian banyak orang. Namun, dalam astrologi Tiongkok, ada sejumlah shio yang dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang mendukung kesuksesan materi.

Pemilik shio tersebut dianggap memiliki kombinasi keberanian, intuisi, ketekunan, serta kemampuan membaca peluang. Karakter inilah yang dalam kepercayaan astrologi disebut dapat membuat mereka lebih mudah menemukan jalan menuju kelimpahan.

Meski kerap digambarkan seperti memiliki “magnet uang”, bukan berarti kekayaan datang tanpa usaha. Kemampuan mengambil keputusan, membangun relasi, serta konsisten menjalankan pekerjaan tetap menjadi bagian penting dalam mencapai keberhasilan finansial.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial cukup kuat dan mampu menarik peluang kekayaan.

1. Shio Macan Shio Macan dikenal memiliki keberanian, rasa percaya diri, dan energi yang kuat. Mereka tidak mudah gentar ketika harus menghadapi tantangan atau mengambil kesempatan baru.

Menariknya, pemilik shio ini disebut tidak selalu menjadikan uang sebagai tujuan utama. Justru sikap tersebut dipercaya membuat mereka lebih leluasa mengejar pengalaman dan peluang yang pada akhirnya dapat menghasilkan keuntungan.

Keberanian tampil di depan banyak orang juga menjadi salah satu keunggulan Shio Macan. Ketika mampu mengelola kepercayaan dirinya dengan baik, mereka berpotensi menemukan peluang yang mungkin tidak dilihat orang lain.

2. Shio Kelinci Berikutnya adalah Shio Kelinci yang dikenal memiliki pembawaan lembut dan kemampuan membaca situasi dengan baik.

Mereka dipercaya cukup peka terhadap karakter maupun perasaan orang lain. Kemampuan memahami kondisi tersebut dapat membantu ketika harus menghadapi persoalan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.