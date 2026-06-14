Dijuluki si Raja Uang, 6 Weton Ini Hidupnya Terbebas dari Utang Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Weton Raja Emas dan Raja Uang (freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki keberuntungan besar dalam urusan keuangan. Mereka sering dijuluki sebagai “Raja Uang” karena dinilai memiliki kemampuan luar biasa dalam menarik rezeki serta menjaga kondisi finansial tetap stabil sepanjang hidup.
Kelimpahan rezeki yang mereka peroleh membuat mereka jarang mengalami masalah ekonomi, termasuk terhindar dari beban utang. Bahkan, tidak sedikit yang dipercaya mampu mengumpulkan aset dan tabungan sebagai bekal untuk masa depan.
Keberhasilan tersebut tidak semata-mata dikaitkan dengan faktor keberuntungan. Karakter disiplin, etos kerja yang tinggi, serta kecakapan dalam mengatur keuangan menjadi faktor penting yang mendukung kesuksesan mereka. Selain itu, mereka juga dikenal jeli dalam melihat peluang yang berpotensi mendatangkan keuntungan.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Algoritma Alam Weton pada Minggu (14/6), terdapat enam weton yang disebut sebagai sosok “Raja Uang” yang dipercaya memiliki kondisi keuangan kuat dan relatif terbebas dari masalah utang menurut Primbon Jawa.
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1. Kamis Legi
Mereka yang terlahir di hari ini memiliki karisma kepemimpinan alami yang menonjol sejak usia muda. Kepribadian mereka yang bijaksana dan cerdas memungkinkan membaca situasi dengan tepat, sehingga mampu menangkap peluang di waktu yang tepat.
Layaknya magnet yang menarik keberuntungan, orang-orang dengan hari kelahiran ini sering mendapatkan berkah berlimpah dalam hal finansial. Mereka juga dikenal sebagai partner bisnis yang handal karena kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang tajam.
2. Jumat Pon
Individu dengan hari kelahiran ini memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan alam semesta, membuat mereka sering berada di tempat dan waktu yang tepat untuk meraih kesempatan.
Reputasi baik yang mereka miliki membuka banyak pintu kesempatan dan peluang besar dalam hidup. Kemampuan intuisi mereka sangat tajam, terutama dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Dengan kelebihan ini, mereka sering kali mampu mengubah setiap peluang menjadi kesuksesan yang nyata.
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