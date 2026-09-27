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Lania Monica
Minggu, 27 September 2026 | 23.20 WIB

Impian Mulai Menjadi Nyata, 5 Shio Ini Konon Dikelilingi Keberuntungan

Ilustrasi shio yang impiannya akan segera terwujud minggu ini (freepik) - Image

Ilustrasi shio yang impiannya akan segera terwujud minggu ini (freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tentu mempunyai keinginan yang ingin dicapai dalam kehidupannya. Ada yang mengejar target dalam pekerjaan, mengharapkan hubungan yang lebih baik, atau berusaha mencapai kestabilan finansial.

Mewujudkan sebuah impian membutuhkan proses. Kerja keras, kesabaran, kemampuan membaca peluang, serta ketekunan sering kali menjadi bagian penting dalam perjalanan seseorang mencapai tujuannya.

Dalam kepercayaan dan astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan siklus peruntungan yang berbeda.

Untuk minggu ini, terdapat sejumlah shio yang dalam ramalan disebut sedang berada dalam periode positif. Mereka dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk melihat hasil dari usaha yang selama ini dilakukan atau semakin dekat dengan keinginan yang telah lama dinantikan.

Dikutip dari kanal YouTube Shio Daily, berikut lima shio yang dalam ramalan tersebut disebut berpeluang melihat impiannya mulai terwujud minggu ini.

1. Shio Kuda

Shio Kuda dikenal sebagai pribadi yang memiliki semangat tinggi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka cenderung terus bergerak ketika sudah menetapkan sebuah tujuan.

Sifat berani dan energi yang besar membuat Shio Kuda dipercaya mampu menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan menuju impian. Meski dalam beberapa ramalan mereka juga dikaitkan dengan kecenderungan mengeluarkan uang secara berlebihan, tekad yang kuat menjadi salah satu modal untuk kembali mengejar target.

Minggu ini, Shio Kuda disebut berpeluang melihat perkembangan positif dari sesuatu yang selama ini diperjuangkan. Salah satu keinginan yang sudah lama dinantikan dipercaya mulai menunjukkan tanda-tanda menuju kenyataan.

2. Shio Tikus

Shio Tikus kerap digambarkan sebagai sosok cerdas, disiplin, dan mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan. Mereka juga dipercaya memiliki kemampuan melihat peluang sebelum orang lain menyadarinya.

Sikap optimistis membuat pemilik shio ini tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi hambatan. Dukungan dari orang-orang di sekitar juga disebut dapat membantu mereka menyelesaikan berbagai persoalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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