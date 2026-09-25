Hobi yang Bawa Keberuntungan, 6 Shio Ini Dipercaya Makin Makmur karena Rawat Tanaman

shio hoki yang naik kelas dan rezeki lancar berkat merawat tanaman hias
JawaPos.com – Merawat tanaman hias bukan hanya menjadi kegiatan untuk mempercantik rumah. Dalam sejumlah kepercayaan dan ramalan, tanaman tertentu juga kerap dikaitkan dengan energi positif serta keberuntungan bagi pemiliknya.
Astrologi Tiongkok bahkan menghubungkan karakter setiap shio dengan jenis tanaman yang dianggap dapat mendukung suasana positif di lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang dalam ramalan disebut memiliki kecocokan dengan tanaman hias tertentu. Tanaman tersebut dipercaya dapat mendukung keberuntungan, ketenangan, hingga kelancaran rezeki.
Berikut enam shio beserta tanaman yang disebut cocok untuk mereka.
1. Shio Kerbau – Bambu Keberuntungan
Pemilik shio Kerbau yang lahir pada 1961, 1973, 1985, 1997, dan 2009 dikenal memiliki karakter tekun serta konsisten dalam menjalani kehidupan.
Dalam ramalan tersebut, bambu keberuntungan atau Lucky Bamboo disebut cocok untuk shio ini. Tanaman tersebut dipercaya dapat menghadirkan suasana positif sekaligus melambangkan keberuntungan dan kemakmuran.
Perawatannya pun relatif sederhana sehingga dapat ditempatkan di dalam maupun luar rumah. Kehadiran tanaman ini dipercaya mampu mendukung suasana yang lebih nyaman bagi pemilik shio Kerbau.
2. Shio Macan – Snake Plant
Shio Macan yang lahir pada 1974, 1986, 1998, dan 2010 digambarkan sebagai pribadi yang berani dan memiliki daya juang tinggi.
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