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Minggu, 27 September 2026 | 05.02 WIB

3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 Bisa Mapan Secara Finansial, Rezekinya Tersebar di Banyak Tempat

Weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 bisa mapan secara finansial saat rezekinya tersebar di banyak tempat. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 bisa mapan secara finansial saat rezekinya tersebar di banyak tempat. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam primbon, waktu begitu agung karena segala sesuatunya tidak bisa terlepas dari satu hal ini.

Salah satu di antaranya tentu terkait nasib hidup seseorang yang memang bisa berputar sehingga kadang berada di atas dan di lain kesempatan ada di bawah.

Dalam waktu dekat, beberapa orang diprediksi akan menjalani periode indah saat banyak kebaikan datang menghampiri.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 bisa mapan secara finansial saat rezekinya tersebar di banyak tempat.

1. Weton Kamis Legi

Dalam kepercayaan primbon Jawa, orang yang lahir dengan weton Kamis Legi umumnya merupakan orang yang tenang.

Watak dan kebiasaannya begitu tenang, halus sehingga banyak disukai oleh orang-orang kebanyakan.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 bisa jadi periode waktu yang akan mengubah wajah perekonomian mereka.

Serangkaian rezeki tak terduga bisa didapatkan, seperti halnya tawaran bisnis maupun proyek yang datang dari relasi yang dipunya.

2. Weton Selasa Wage

Editor: Setyo Adi Nugroho
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