3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 Bisa Mapan Secara Finansial, Rezekinya Tersebar di Banyak Tempat

Weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 bisa mapan secara finansial saat rezekinya tersebar di banyak tempat. (dok: magnific)
JawaPos.com - Dalam primbon, waktu begitu agung karena segala sesuatunya tidak bisa terlepas dari satu hal ini.
Salah satu di antaranya tentu terkait nasib hidup seseorang yang memang bisa berputar sehingga kadang berada di atas dan di lain kesempatan ada di bawah.
Dalam waktu dekat, beberapa orang diprediksi akan menjalani periode indah saat banyak kebaikan datang menghampiri.
Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 bisa mapan secara finansial saat rezekinya tersebar di banyak tempat.
1. Weton Kamis Legi
Dalam kepercayaan primbon Jawa, orang yang lahir dengan weton Kamis Legi umumnya merupakan orang yang tenang.
Watak dan kebiasaannya begitu tenang, halus sehingga banyak disukai oleh orang-orang kebanyakan.
Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 bisa jadi periode waktu yang akan mengubah wajah perekonomian mereka.
Serangkaian rezeki tak terduga bisa didapatkan, seperti halnya tawaran bisnis maupun proyek yang datang dari relasi yang dipunya.
2. Weton Selasa Wage
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022