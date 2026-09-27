Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 27 September 2026: Perbaiki Kebiasaan Sehari-hari

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Minggu, 27 September 2026 perlu mendapat perhatian melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
Rutinitas yang selama ini terasa normal mungkin menyimpan beberapa hal yang perlu diperbaiki agar tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas.
Pola makan menjadi salah satu bagian yang sebaiknya mulai diperhatikan, terutama jika Libra sering melewatkan waktu makan atau mengonsumsi makanan pada jam yang tidak teratur.
Kebiasaan tersebut sebaiknya tidak terus dibiarkan karena tubuh membutuhkan asupan yang cukup untuk mendukung aktivitas sepanjang hari.
Waktu tidur juga perlu mendapat perhatian lebih.
Jangan terlalu sering mengurangi waktu istirahat hanya demi menyelesaikan pekerjaan atau menggunakan waktu luang hingga larut malam.
Jika berlangsung terus-menerus, kurang tidur dapat membuat tubuh lebih cepat kehilangan energi dan aktivitas sehari-hari terasa lebih berat.
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Jawa Pos
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