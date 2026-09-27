Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 27 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Minggu, 27 September 2026 membutuhkan perhatian terhadap waktu istirahat, terutama ketika tubuh mulai menunjukkan tanda kelelahan.
Aktivitas yang padat dapat membuat Leo terbiasa terus bergerak sehingga kebutuhan tubuh untuk memulihkan tenaga terkadang terabaikan.
Jika belakangan tubuh terasa lebih cepat lelah, jangan terus memaksakan diri untuk menjalani seluruh aktivitas seperti biasanya.
Cobalah mengurangi kegiatan yang tidak terlalu mendesak ketika jadwal mulai terasa penuh.
Waktu luang dapat digunakan untuk aktivitas ringan yang membuat tubuh tetap bergerak tanpa menguras energi secara berlebihan.
Berjalan santai, melakukan peregangan, atau menikmati suasana di luar ruangan dapat menjadi pilihan sederhana untuk mengisi waktu sekaligus memberikan kesempatan bagi tubuh untuk rileks.
Namun, Leo sebaiknya tidak memaksakan olahraga dengan intensitas tinggi ketika kondisi fisik sedang kurang bertenaga.
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Jawa Pos
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