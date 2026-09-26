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Leni Setya Wati
Minggu, 27 September 2026 | 03.16 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini mengajak Anda untuk lebih bersabar dan tidak terlalu mengejar hasil secara cepat.

Kehadiran Bulan di Pisces mengingatkan bahwa proses dan usaha yang dilakukan sama pentingnya dengan pencapaian akhir.

Tidak semua orang di sekitar Anda memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Karena itu, tetaplah berhati-hati dalam menentukan siapa yang benar-benar dapat dipercaya. Di sisi lain, jangan lupa menunjukkan perhatian kepada seseorang yang memiliki tempat khusus dalam hidup Anda.

Dalam pekerjaan, tekanan dan tuntutan mungkin meningkat dalam beberapa hari ke depan. Persiapkan diri sejak sekarang agar dapat menghadapi berbagai tanggung jawab dengan lebih tenang. Di tengah kesibukan tersebut, pastikan Anda tetap mendapatkan waktu istirahat yang cukup.

Yuk baca ramalan lengkap dari zodiak Scorpio pada Minggu, 27 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Scorpio

Hubungan asmara Scorpio dapat terasa lebih hangat melalui komunikasi yang lembut dan jujur. Jika sebelumnya terjadi kesalahpahaman dengan pasangan, cobalah membicarakannya tanpa sikap defensif.

Pendekatan yang tenang dan penuh pengertian dapat membantu mencairkan suasana. Daripada mempertahankan ego masing-masing, berikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan perasaan dan sudut pandangnya.

Sikap saling memahami dapat membuat hubungan menjadi lebih dekat dan menciptakan suasana yang lebih nyaman bersama pasangan.

Keuangan Scorpio

Dari sisi finansial, pengaruh Venus membawa peluang positif. Investasi atau keputusan finansial yang dilakukan sebelumnya berpotensi memberikan hasil yang menguntungkan.

Scorpio juga mungkin mendapatkan kabar baik berkaitan dengan kondisi keuangan. Namun, tetap hindari membuat rencana pengeluaran berdasarkan uang yang belum benar-benar diterima.

Jika sedang mempertimbangkan keputusan finansial dalam jumlah besar, jangan terburu-buru. Pertimbangkan berbagai kemungkinan dan gunakan intuisi sebagai pelengkap setelah memastikan keputusan tersebut memiliki dasar yang jelas.

Karier Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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