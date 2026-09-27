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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 27 September 2026 | 11.16 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, Hal-hal baik menanti zodiak Capricorn, dimana akan ada peningkatan kemewahan dan stabilitas dalam kondisi keuangan. Kemungkinan, Capricorn akan merasa gembira karena semua usaha dan kerja keras selama ini dilakukan akhirnya membuahkan hasil. 

Tidak ada kerja keras yang sia-sia. Beri penghargaan pada diri sendiri dengan merayakannya bersama teman-teman serta beristirahat sejenak.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 27 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn memiliki kesempatan untuk memperdalam hubungan dengan seseorang yang telah lama dikagumi. Terkait karir, luangkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan proposal bisnis dari seseorang terdekat.

Sementara itu, Capricorn akan mendapatkan manfaat dari berolahraga dan mengikuti jam biologis tubuh dengan cermat. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengarahkan kembali investasi serta mempertimbangkan untuk melakukan donasi.

Cinta Capricorn

Rintangan akan tersingkir dan Capricorn akan berjalan menuju ke arah yang diharapkan. Capricorn mungkin dapat memperdalam hubungan dengan seseorang yang telah lama dikagumi. 

Anggota keluarga akan menerima sudut pandang Capricorn. Seseorang ini juga akan menunjukkan kepeduliannya. Nikmati periode ini dan kembangkan hubungan baik serta kepercayaan dengannya.

Editor: Candra Mega Sari
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