Tak Terduga, 9 Weton Ini Disebut Berpeluang Panen Rezeki di September

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu bagian dari perhitungan untuk melihat karakter dan peruntungan seseorang. Berdasarkan kepercayaan tersebut, setiap weton dipercaya memiliki perjalanan dan peluang yang berbeda.

Memasuki bulan September, sejumlah weton disebut sedang berada dalam fase yang membawa energi positif. Rezeki dalam ramalan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan uang, tetapi juga kesempatan kerja, usaha, relasi, hingga peluang baru yang dapat memberikan keuntungan.

Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat sembilan weton yang disebut berpotensi mendapatkan limpahan rezeki pada September. Ramalan tersebut menggambarkan sembilan weton ini seperti sedang memasuki masa panen setelah melewati berbagai proses sebelumnya.

Berikut sembilan weton yang dimaksud:

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon memiliki jumlah neptu 11. Weton ini dalam kepercayaan Jawa kerap dikaitkan dengan karakter yang peka, bijaksana, dan memiliki intuisi kuat.

Pada September, mereka disebut berpeluang menemukan kesempatan baru yang dapat membawa keuntungan. Sumbernya bisa berasal dari pekerjaan, proyek tambahan, usaha, maupun peluang lain yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Kepercayaan diri dan kemampuan membaca situasi juga disebut dapat membantu Jumat Kliwon menentukan langkah ketika kesempatan datang.

2. Sabtu Legi Pemilik weton Sabtu Legi memiliki neptu 9 dan disebut mempunyai karakter tegas sekaligus mudah menarik simpati orang di sekitarnya.

Pada bulan September, peluang yang sebelumnya berjalan lambat dipercaya mulai menunjukkan perkembangan. Proyek lama yang sempat tertunda bahkan disebut berpotensi kembali menghasilkan.