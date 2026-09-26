Karma Baik Berbuah Manis, 8 Shio Ini Diprediksi Alami Banyak Kemudahan di September

shio yang jalannya dipermudah september ini karena panen karma baik. (Freepik/freepik)

JawaPos.com – Memasuki September, sejumlah shio dalam astrologi Tionghoa dipercaya berada dalam fase yang lebih positif. Ada yang disebut akan mendapatkan kemudahan dalam urusan rezeki, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari.

Kemudahan tersebut dikaitkan dengan konsep karma baik, yakni keyakinan bahwa perbuatan positif yang dilakukan sebelumnya dapat membawa hasil baik pada kemudian hari.

Dilansir dari akun YouTube Toto Tarot Reader, terdapat delapan shio yang disebut sedang berada dalam fase menuai karma baik sepanjang September. Ramalan ini menempatkan sejumlah shio dalam periode yang dianggap penuh peluang dan energi positif.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. Berikut delapan shio yang disebut mendapatkan kemudahan pada September ini:

1. Shio Kuda Pemilik shio Kuda disebut memasuki periode ketika berbagai hal positif yang pernah dilakukan mulai memberikan hasil. Kebaikan, perhatian, dan usaha yang diberikan kepada orang lain dipercaya dapat kembali dalam bentuk pengalaman yang menyenangkan.

Mereka yang lahir pada 1966, 1978, 1990, dan tahun-tahun berikutnya dengan siklus 12 tahunan disebut memiliki peluang merasakan energi positif tersebut.

September dapat menjadi momentum bagi Shio Kuda untuk mempertahankan kebiasaan baik sekaligus semakin bersemangat melakukan hal-hal positif.

2. Shio Kambing Shio Kambing juga masuk dalam daftar yang dipercaya sedang memasuki masa panen. Berbagai usaha dan kebaikan yang dilakukan sebelumnya disebut mulai memberikan hasil yang menggembirakan.

Mereka yang lahir pada 1967, 1979, 1991, dan tahun-tahun berselang 12 tahun dipercaya berpotensi merasakan perubahan positif.

Bulan ini digambarkan sebagai masa ketika perjuangan yang telah dilalui mulai menunjukkan hasil, baik dalam urusan pribadi maupun kehidupan sehari-hari.

3. Shio Anjing Bagi Shio Anjing, September disebut membawa peluang berupa rezeki dan keberuntungan sebagai hasil dari energi positif yang telah dibangun sebelumnya.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio juga dapat dikaitkan dengan unsur tertentu, seperti logam, air, kayu, api, dan tanah. Unsur tersebut dipercaya memberikan karakter serta nuansa berbeda pada masing-masing individu.