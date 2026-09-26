Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 26 September 2026: Beri Tubuh Waktu Beristirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Sabtu, 26 September 2026 mengingatkan agar tubuh mendapatkan perhatian setelah beberapa waktu menjalani aktivitas yang cukup padat.
Keinginan menyelesaikan berbagai target terkadang membuat Capricorn lupa bahwa tubuh juga memiliki batas dan membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Sabtu, 26 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Istirahat sebaiknya tidak dianggap sebagai kegiatan yang menghambat produktivitas.
Memberikan jeda kepada tubuh justru dapat membantu Capricorn mengembalikan energi sehingga lebih siap menjalani aktivitas berikutnya.
Jika beberapa hari terakhir terasa cukup melelahkan, manfaatkan Sabtu untuk mengurangi kegiatan yang tidak benar-benar diperlukan.
Capricorn dapat memilih aktivitas sederhana yang membuat tubuh dan pikiran terasa lebih rileks tanpa harus terus memikirkan pekerjaan.
Berjalan santai, melakukan peregangan ringan, atau menikmati waktu dengan tenang di rumah dapat menjadi pilihan untuk mengurangi ketegangan.
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