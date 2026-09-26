Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Sabtu, 26 September 2026: Kelola Tekanan dan Jaga Energi

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Sabtu, 26 September 2026 berkaitan dengan kemampuan menjaga pikiran agar tidak terlalu terbebani oleh berbagai persoalan.
Ketika terlalu banyak hal dipikirkan secara bersamaan, tubuh dapat ikut merasakan dampaknya melalui rasa lelah, kurang bersemangat, hingga sulit berkonsentrasi.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Sabtu, 26 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Sagittarius sebaiknya menemukan cara yang sehat untuk mengurangi ketegangan agar pikiran tidak terus berada dalam kondisi penuh tekanan.
Aktivitas fisik sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, berlari ringan, atau melakukan olahraga dengan intensitas sedang dapat membantu tubuh tetap aktif.
Tidak perlu langsung memilih latihan berat apabila tubuh belum terbiasa dengan aktivitas tersebut.
Yang lebih penting adalah menjaga tubuh tetap bergerak sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dari rutinitas.
Ketika sebuah persoalan terus memenuhi pikiran, Sagittarius dapat mengambil jeda dan mengalihkan perhatian untuk sementara waktu.
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Jawa Pos
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