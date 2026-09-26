Ramalan Karier Zodiak Cancer Sabtu, 26 September 2026: Tenang Menghadapi Perubahan

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)
JawaPos.com - Karier Cancer pada Sabtu, 26 September 2026 membutuhkan ketenangan ketika harus menentukan pilihan atau menghadapi perubahan dalam pekerjaan.
Cancer tidak perlu merasa wajib segera memberikan jawaban hanya karena mendapatkan tekanan dari lingkungan kerja maupun orang di sekitarnya.
Jika memperoleh tawaran untuk menangani tanggung jawab tambahan, pahami terlebih dahulu tugas dan tuntutan yang akan dihadapi sebelum menyatakan kesanggupan.
Peran baru memang dapat menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman, tetapi Cancer tetap perlu menyesuaikannya dengan kemampuan dan beban pekerjaan yang sudah dimiliki.
Jangan mengambil keputusan hanya karena ingin memenuhi harapan orang lain.
Berikan waktu untuk mempertimbangkan manfaat, tantangan, serta konsekuensi dari setiap pilihan agar keputusan yang dibuat terasa lebih masuk akal.
Cancer mungkin cenderung memikirkan berbagai kemungkinan ketika menghadapi perubahan di tempat kerja.
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Jawa Pos
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