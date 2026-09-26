Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Minggu 27 September 2026: Cek, Zodiakmu di Nomor Berapa?

Ilustrasi zodiak beruntung (freepik)

JawaPos.com - Berikut ini adalah urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Minggu 27 September 2026.

Simak ramalan Aries hingga Pisces soal cinta, keuangan, karier, kesehatan, dan peluang.

Ya, ramalan zodiak besok, Minggu 27 September 2026, kembali menghadirkan sejumlah prediksi menarik untuk kehidupan cinta, keuangan, karier, kesehatan, hingga rencana perjalanan.

Memasuki penghujung pekan, sejumlah zodiak diprediksi memiliki energi yang lebih mendukung untuk mengejar target, memperbaiki hubungan, atau membuka peluang baru.

Berdasarkan ramalan yang dikutip dari Astro Talk, pengaruh Bulan di Pisces menjadi salah satu tema penting dalam energi astrologi hari tersebut.

Transit ini antara lain dikaitkan dengan kebutuhan untuk lebih memperhatikan perasaan, kesehatan mental, komunikasi dalam hubungan, serta memberikan ruang untuk beristirahat ketika tubuh dan pikiran membutuhkannya.

Lantas, zodiak mana yang masuk daftar paling beruntung besok?

Dilansir dari Astro Talk, berikut rangkuman ramalan 12 zodiak untuk Minggu, 27 September 2026.

1. Libra Libra menempati urutan pertama dalam daftar zodiak paling beruntung besok, Minggu 27 September 2026, berdasarkan kombinasi energi yang sangat kuat pada keuangan dan kesehatan serta peluang baru dalam karier dan asmara. Ramalan Astro Talk menunjukkan bahwa Libra didorong untuk lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, terutama ketika selama ini ada sesuatu yang sengaja dipendam.

Dalam urusan cinta, Libra memiliki peluang yang cukup menarik. Jika sedang menyukai seseorang, ini bisa menjadi waktu yang baik untuk menghubungi atau memulai percakapan. Bagi Libra yang masih lajang, keberanian mengambil langkah kecil dapat membuka kesempatan mengenal seseorang secara lebih dekat.

Keuangan menjadi salah satu kekuatan terbesar Libra. Astro Talk memberikan skor 100 persen untuk aspek finansial dan menyebut adanya peluang baru yang memiliki unsur risiko. Karena itu, peluang tersebut sebaiknya tidak langsung diambil tanpa melakukan pertimbangan dan mengumpulkan informasi yang memadai.

Karier juga mendapatkan skor 80 persen. Libra yang sudah lama memikirkan pekerjaan freelance atau aktivitas baru dapat mulai mengembangkan gagasan tersebut secara lebih konkret. Sementara kesehatan memperoleh skor 100 persen, sehingga perhatian terhadap pola makan, tidur, dan gaya hidup menjadi bagian penting dari energi positif hari ini.

Selain itu, Libra berpeluang bertemu kembali dengan teman lama. Pertemuan tersebut dapat membawa suasana hangat sekaligus membuka kembali kenangan menyenangkan.