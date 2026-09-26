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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 23.40 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Minggu 27 September 2026: Jangan Ragu Mengikuti Arah Baru

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagittarius besok membawa energi yang cukup positif untuk mulai melihat kembali berbagai tujuan yang selama ini sedang diperjuangkan.

Ada perkembangan perlahan yang menunjukkan bahwa usaha Sagittarius mulai bergerak mendekati hasil yang diinginkan.

Meski begitu, Sagittarius tetap perlu menjaga sikap dalam berkomunikasi, terutama dengan orang-orang terdekat yang mungkin sedang membutuhkan perhatian lebih.

Dalam urusan asmara, suasana hati yang mudah tersulut sebaiknya tidak dibiarkan menguasai percakapan karena kata-kata yang diucapkan saat emosi dapat meninggalkan kesan yang mendalam.

Keuangan juga membutuhkan perhatian karena kebiasaan mengeluarkan uang tanpa perencanaan dapat menghambat kondisi finansial yang sebenarnya mulai membaik.

Di bidang karier, kesempatan untuk mendapatkan tanggung jawab baru atau perkembangan profesional dapat terbuka apabila Sagittarius mampu menunjukkan kesiapan.

Sementara itu, kesehatan mengingatkan Sagittarius untuk tidak terus berada di dalam ruangan dan mulai memberikan tubuh kesempatan bergerak serta menikmati suasana di luar.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Sagittarius untuk Minggu, 27 September 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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