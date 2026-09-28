Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 23.25 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Selasa 29 September 2026: Buka Jalan Baru dengan Lebih Percaya Diri

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Sagittarius menjalani Selasa, 29 September 2026 dengan dorongan untuk lebih berani keluar dari rutinitas dan membuka diri terhadap berbagai pengalaman baru.

Perasaan yang selama ini tersimpan juga bisa kembali muncul sehingga Sagittarius perlu memberikan ruang untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan dalam hubungan.

Di tengah kesibukan, kesehatan tidak boleh dikesampingkan karena kondisi fisik dan pikiran dapat memengaruhi kelancaran aktivitas sepanjang hari.

Pertemuan dengan orang baru juga berpotensi membawa manfaat di kemudian hari, terutama jika Sagittarius mampu membangun hubungan yang baik tanpa terlalu cepat menilai seseorang.

Rencana perjalanan yang selama ini hanya ada dalam pikiran dapat mulai diwujudkan melalui langkah sederhana seperti menentukan tujuan, membuat jadwal, atau menyiapkan anggaran.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Sagittarius untuk Selasa, 29 September 2026.

Asmara Sagittarius

Urusan asmara Sagittarius besok membawa dorongan untuk lebih jujur mengenai perasaan dan rencana masa depan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Senin, 28 September 2026: Jaga Tubuh Tetap Aktif - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Senin, 28 September 2026: Jaga Tubuh Tetap Aktif

Senin, 28 September 2026 | 19.28 WIB

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Senin, 28 September 2026: Percaya pada Proses - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Senin, 28 September 2026: Percaya pada Proses

Senin, 28 September 2026 | 19.27 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Senin, 28 September 2026: Disiplin Menjaga Pengeluaran - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Senin, 28 September 2026: Disiplin Menjaga Pengeluaran

Senin, 28 September 2026 | 16.56 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore