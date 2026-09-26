Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 26 September 2026 | 18.22 WIB

Ramalan Zodiak Cancer untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Cancer hari ini mengajak Anda untuk memperlambat ritme dan memberikan lebih banyak ruang bagi diri sendiri.

Transit Bulan di Pisces dapat membuat pikiran terasa lebih penuh atau sulit berkonsentrasi. Karena itu, jangan memaksakan diri untuk terus sibuk ketika sebenarnya tubuh dan pikiran membutuhkan jeda.

Alihkan energi pada hal-hal yang benar-benar penting dan kurangi aktivitas yang tidak memberikan manfaat berarti.

Jika sedang menghadapi persoalan dalam hubungan, jangan memilih untuk mengabaikannya. Menghadapi masalah secara perlahan dan terbuka dapat membantu menemukan jalan keluar.

Dalam karier, ini menjadi momen yang tepat bagi Cancer untuk kembali melihat tujuan yang ingin dicapai.

Sementara itu, istirahat singkat atau bepergian ke tempat yang dekat dapat membantu mengembalikan energi dan menyegarkan pikiran.

Dilansir dari Astrotalk, berikut ramalan Cancer mulai dari aspek cinta, keuangan, karier, dan kesehatan.

Cinta Cancer

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Gemini untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Sabtu, 26 September 2026 | 18.19 WIB

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Sabtu, 26 September 2026 | 18.15 WIB

Ramalan Zodiak Aries untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Sabtu, 26 September 2026 | 17.54 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore