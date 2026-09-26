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Leni Setya Wati
Sabtu, 26 September 2026 | 18.15 WIB

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus hari ini menunjukkan adanya perubahan suasana hati yang cukup terasa.

Transit Bulan di Pisces dapat membuat Taurus menjadi lebih sensitif dan emosional dibandingkan biasanya. Karena itu, penting untuk lebih peka terhadap kebutuhan diri sendiri, terutama dalam menjaga kesehatan fisik dan mental.

Dengarkan sinyal yang diberikan tubuh dan jangan memaksakan diri ketika merasa membutuhkan istirahat.

Jika mengalami keraguan mengenai kondisi kesehatan atau membutuhkan arahan tertentu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli.

Dalam urusan keberuntungan, mengambil risiko kecil yang sudah diperhitungkan berpotensi memberikan hasil positif.

Sementara dalam percintaan, pengalaman yang terjadi hari ini dapat memberikan pelajaran berharga mengenai hubungan dan perasaan.

Taurus juga mungkin mulai mempertimbangkan perubahan dalam karier. Namun, sebaiknya jangan mengambil keputusan besar secara terburu-buru. Pertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Jika memiliki kesempatan untuk bepergian ke tempat yang belum pernah dikunjungi, manfaatkan momen tersebut untuk menyegarkan pikiran.

Editor: Novia Tri Astuti
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