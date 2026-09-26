Ramalan Zodiak Pisces Minggu Ini 28 September hingga 3 Oktober 2026: Waspada Barang Berharga

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces menunjukkan pekan yang membutuhkan kewaspadaan ekstra, terutama dalam menjaga barang-barang berharga.

Sejumlah situasi yang kurang menguntungkan berpotensi membuat Pisces mengalami kerugian jika tidak berhati-hati.

Karena itu, pastikan barang pribadi, uang, dan benda penting lainnya tersimpan dengan aman, terutama ketika berada di tempat ramai atau bepergian.

Selain perlu meningkatkan kewaspadaan, Pisces juga akan menghadapi dinamika dalam pekerjaan, hubungan asmara, keuangan dan kesehatan.

Pekerjaan dapat mengalami pasang surut dan kemungkinan perjalanan dinas, sementara kondisi finansial berpotensi mengalami perubahan yang membuat pikiran kurang tenang.

Di sisi lain, hubungan dengan pasangan dapat semakin dekat melalui kegiatan bersama yang memberikan ketenangan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Pisces pada minggu ini 28 September hingga 3 Oktober 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Karier Pisces mungkin mengalami pasang surut sepanjang pekan. Beberapa pekerjaan dapat berjalan sesuai harapan, tetapi tantangan juga berpotensi muncul sehingga setiap tugas perlu dikerjakan dengan teliti.

Perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan juga mungkin dilakukan. Persiapkan kebutuhan perjalanan dan pastikan seluruh tanggung jawab terselesaikan dengan baik.

2. Cinta

Hubungan asmara Pisces dapat menjadi lebih hangat melalui kegiatan bersama pasangan.

Mengunjungi tempat ibadah bersama dapat menjadi salah satu cara untuk menghabiskan waktu sekaligus menciptakan suasana yang lebih tenang. Kebersamaan tersebut juga dapat membantu mempererat hubungan dan meningkatkan kedekatan emosional.

3. Keuangan