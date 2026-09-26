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Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 26 September 2026 | 17.05 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu Ini 28 September hingga 3 Oktober 2026: Ada Tantangan di Perjalanan,

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dengan ketekunan dan komitmen.

Perkembangan yang diharapkan mungkin tidak berjalan tanpa hambatan, tetapi berbagai kendala tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan Aquarius dalam menyelesaikan persoalan.

Tetap fokus pada tujuan dan jangan mudah menyerah ketika menghadapi situasi yang kurang sesuai harapan.

Pekan ini juga membawa dinamika dalam pekerjaan, hubungan asmara, keuangan dan kesehatan. Urusan pekerjaan berpotensi melibatkan perjalanan yang diwarnai situasi kurang menyenangkan.

Sementara itu, hubungan dengan pasangan membutuhkan perhatian dan sikap saling menghargai.

Pemasukan dan pengeluaran dapat berjalan beriringan sehingga pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan lebih cermat. Kondisi mata juga sebaiknya mendapat perhatian.

Inilah ramalan lengkap zodiak Aquarius mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Karier Aquarius berpotensi diwarnai perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan.

Perjalanan tersebut dapat membawa pengalaman baru, tetapi beberapa situasi kurang menyenangkan mungkin muncul di tengah perjalanan.

Tetap jaga sikap profesional dan persiapkan segala kebutuhan dengan baik agar urusan pekerjaan dapat berjalan lebih teratur.

2. Cinta

Hubungan asmara Aquarius membutuhkan perhatian lebih dari biasanya. Luangkan waktu untuk berbagi momen menyenangkan bersama pasangan.

Sikap sopan, perhatian dan kesediaan memahami perasaan pasangan dapat membantu menjaga keharmonisan hubungan. Hindari mengabaikan kebutuhan emosional orang yang disayangi.

3. Keuangan

Editor: Novia Tri Astuti
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