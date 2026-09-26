Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo memiliki tekad dan kepercayaan diri, jadi tetapkan beberapa tujuan mulia untuk diri sendiri pada hari ini. Leo harus memikirkan apa yang diinginkan dalam hidup.

Memulai daftar keinginan adalah ide yang bagus. Upaya leo akan membuahkan hasil yang besar dan bahkan dapat membantu untuk memperjelas tujuan sendiri.

Zodiak virgo mungkin merasa lebih tenang setelah melalui serangkaian frustrasi dan kesulitan baru-baru ini. Transit ini dapat membuat virgo merasa rileks dan damai. Hambatan apa pun yang virgo hadapi akan terselesaikan, jadi jangan terlalu memforsir diri.

Kendalikan emosi dan selesaikan masalah demi keuntungan bersama pihak-pihak yang terlibat. Lakukan hal-hal yang membuatmu merasa nyaman agar semua kekhawatiranmu sirna.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 26 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin menemukan seseorang yang menarik saat menghadiri acara sosial. Terkait karir, beri penguatan yang positif kepada karyawan agar mereka menjadi lebih berdedikasi dan loyal.

Sementara itu, pantau tekanan darah dan berat badan, serta lakukan upaya serius untuk mengendalikannya. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.

Cinta Leo