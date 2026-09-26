Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak leo memiliki tekad dan kepercayaan diri, jadi tetapkan beberapa tujuan mulia untuk diri sendiri pada hari ini. Leo harus memikirkan apa yang diinginkan dalam hidup.
Memulai daftar keinginan adalah ide yang bagus. Upaya leo akan membuahkan hasil yang besar dan bahkan dapat membantu untuk memperjelas tujuan sendiri.
Zodiak virgo mungkin merasa lebih tenang setelah melalui serangkaian frustrasi dan kesulitan baru-baru ini. Transit ini dapat membuat virgo merasa rileks dan damai. Hambatan apa pun yang virgo hadapi akan terselesaikan, jadi jangan terlalu memforsir diri.
Kendalikan emosi dan selesaikan masalah demi keuntungan bersama pihak-pihak yang terlibat. Lakukan hal-hal yang membuatmu merasa nyaman agar semua kekhawatiranmu sirna.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 26 September 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo mungkin menemukan seseorang yang menarik saat menghadiri acara sosial. Terkait karir, beri penguatan yang positif kepada karyawan agar mereka menjadi lebih berdedikasi dan loyal.
Sementara itu, pantau tekanan darah dan berat badan, serta lakukan upaya serius untuk mengendalikannya. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.
Cinta Leo
Saat menghadiri acara sosial, leo mungkin menemukan seseorang yang sangat menarik. Bisa jadi, keluarga dapat memperkenalkan leo kepada seseorang yang memiliki banyak kesamaan minat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022