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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 26 September 2026 | 15.35 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Pertemuan kelompok dapat menghubungkan zodiak gemini dengan sejumlah orang yang tertarik melakukan meditasi. Aktivitas ini dapat memberikan keajaiban untuk memperkuat ikatan dengan semua yang terlibat. 

Gemini mungkin tidak banyak berbicara selama berdiskusi, tetapi cenderung sepenuhnya setuju dengan ide-ide yang tercetus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 26 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Kerahkan semua kemampuan untuk membujuk keluarga yang menentang pilihan pasangan zodiak gemini. Terkait karir, hindari berbicara dengan manajemen tentang kenaikan gaji karena kemungkinan besar akan ditolak.

Sementara itu, lakukan yoga untuk meningkatkan ketenangan, kedamaian, dan membantu mengatasi masalah tekanan darah. Terkait keuangan, hindari berspekulasi dan lakukan riset mengenai semua pilihan sebelum berinvestasi.

Cinta Gemini

Hari ini mungkin akan menjadi hari yang menantang dalam hal percintaan, karena keluarga menunjukkan beberapa penentangan terhadap pilihan pasangan gemini. 

Cobalah mengerahkan semua kemampuanmu untuk membujuk mereka. Pada beberapa hari ke depan, mereka akan mulai memahami sudut pandang gemini.

Karir Gemini

Editor: Hanny Suwindari
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