Ramalan Zodiak Leo 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merencanakan untuk melakukan perjalanan dengan tujuan pendidikan atau menghadiri lokakarya. Leo mungkin telah menyetujui perjalanan bisnis ke luar negeri.

Seharusnya leo merasa sangat berenergi, antusias, dan optimis saat ini. Leo telah berhasil berkat kerja keras dan harus terus melanjutkannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 26 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin menemukan seseorang yang menarik saat menghadiri acara sosial. Terkait karir, beri penguatan yang positif kepada karyawan agar mereka menjadi lebih berdedikasi dan loyal.

Sementara itu, pantau tekanan darah dan berat badan, serta lakukan upaya serius untuk mengendalikannya. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.

Cinta Leo

Saat menghadiri acara sosial, leo mungkin menemukan seseorang yang sangat menarik. Bisa jadi, keluarga dapat memperkenalkan leo kepada seseorang yang memiliki banyak kesamaan minat.

Ini akan menjadi tempat yang aman bagi leo untuk bertemu orang baru, karena keluarga hadir dan leo sedang tampil sebaik mungkin.