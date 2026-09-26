Ramalan Zodiak Scorpio 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, emosi dan masalah yang zodiak Scorpio alami mungkin akan membaik. Scorpio merasa perlu untuk melakukan introspeksi dan meluangkan waktu untuk merenungkan keyakinan inti. Lakukan hal ini karena akan membawa kebahagiaan dan kepuasan.

Selain itu, seseorang yang sangat peduli ingin menghabiskan waktu bersama Scorpio. Jangan kecewa karena ini mungkin awal dari sesuatu yang istimewa.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 26 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio perlu memastikan untuk tidak membiarkan peluang romantis lolos begitu saja. Terkait karir, Scorpio perlu mengubah gaya kerja menjadi lebih positif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.



Sementara itu, lakukan olahraga ringan dan makanlah dengan benar agar kondisi gula darah atau diabetes segera membaik. Pada ranah keuangan, lakukan riset mendalam sebelum menanamkan dana dan memasuki pasar saham.

Cinta Scorpio

Waspadai peluang romantis yang datang menghampiri. Mungkin, akan ada seseorang yang menarik perhatian Scorpio atau seorang teman mengindikasikan perasaannya terhadap Scorpio.