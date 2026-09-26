Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 26 September 2026 | 15.05 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, emosi dan masalah yang zodiak Scorpio alami mungkin akan membaik. Scorpio merasa perlu untuk melakukan introspeksi dan meluangkan waktu untuk merenungkan keyakinan inti. Lakukan hal ini karena akan membawa kebahagiaan dan kepuasan. 

Selain itu, seseorang yang sangat peduli ingin menghabiskan waktu bersama Scorpio. Jangan kecewa karena ini mungkin awal dari sesuatu yang istimewa.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 26 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio perlu memastikan untuk tidak membiarkan peluang romantis lolos begitu saja. Terkait karir, Scorpio perlu mengubah gaya kerja menjadi lebih positif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Sementara itu, lakukan olahraga ringan dan makanlah dengan benar agar kondisi gula darah atau diabetes segera membaik. Pada ranah keuangan, lakukan riset mendalam sebelum menanamkan dana dan memasuki pasar saham.

Cinta Scorpio

Waspadai peluang romantis yang datang menghampiri. Mungkin, akan ada seseorang yang menarik perhatian Scorpio atau seorang teman mengindikasikan perasaannya terhadap Scorpio. 

Jelajahi potensi hubungan ini. Pastikan untuk tidak membiarkan peluang romantis apa pun lolos begitu saja.

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 26 September 2026 | 14.54 WIB

Mental Baja! 5 Zodiak Ini Tak Gampang Panik dan Mampu Bangkit dari Keterpurukan - Image
Zodiak

Mental Baja! 5 Zodiak Ini Tak Gampang Panik dan Mampu Bangkit dari Keterpurukan

Sabtu, 26 September 2026 | 06.23 WIB

Otak Lebih Menarik dari Wajah, 4 Zodiak Ini Suka Orang dengan Wawasan Luas - Image
Zodiak

Otak Lebih Menarik dari Wajah, 4 Zodiak Ini Suka Orang dengan Wawasan Luas

Sabtu, 26 September 2026 | 05.51 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore