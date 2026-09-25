Otak Lebih Menarik dari Wajah, 4 Zodiak Ini Suka Orang dengan Wawasan Luas

Ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam urusan ketertarikan, setiap orang memiliki pertimbangan yang berbeda. Ada yang mudah terpikat oleh penampilan, sementara sebagian lainnya justru lebih menikmati hubungan yang dibangun melalui percakapan dan kesamaan pola pikir.
Astrologi menggambarkan beberapa zodiak sebagai pribadi yang lebih mengutamakan kecerdasan, wawasan, dan kemampuan berkomunikasi ketika mengenal calon pasangan. Bagi mereka, obrolan yang menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri yang tidak kalah penting dari penampilan.
Dilansir dari YourTango, terdapat empat zodiak yang dalam astrologi disebut lebih tertarik pada orang dengan kecerdasan dan wawasan tinggi dibandingkan sekadar penampilan fisik. Berikut karakter yang dikaitkan dengan masing-masing zodiak tersebut.
Gemini dikenal mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan senang terlibat dalam berbagai percakapan. Karena itu, mereka disebut lebih mudah tertarik kepada seseorang yang mampu mengikuti alur pikirannya.
Obrolan yang penuh wawasan bisa menjadi salah satu hal yang membuat Gemini merasa nyaman. Mereka juga menyukai pasangan yang dapat memberikan sudut pandang baru atau memperkenalkan pengetahuan banyak detail dan menyukai komunikasi yang jelas. Dalam hubungan, mereka cenderung menghargai pasangan yang mampu yang belum mereka ketahui.
Bagi Gemini, percakapan yang hidup dan saling memberikan pengetahuan dapat membuat hubungan terasa semakin menarik.
Virgo sering digambarkan sebagai sosok yang memperhatikan banyak detail dan menyukai komunikasi yang jelas. Dalam hubungan, mereka cenderung menghargai pasangan yang mampu berbicara secara terbuka dan memahami berbagai persoalan dengan baik.
Zodiak ini juga dikenal tidak terburu-buru ketika menentukan pilihan dalam urusan asmara. Mereka lebih suka mengenal seseorang secara bertahap sebelum memutuskan untuk membawa hubungan ke tahap yang lebih serius.
Karena itu, kemampuan berpikir dan berkomunikasi dianggap menjadi salah satu daya tarik penting bagi Virgo.
Aquarius identik dengan karakter yang mandiri, terbuka, dan mempunyai cara pandang yang berbeda. Mereka disebut lebih mudah tertarik kepada seseorang yang mampu memberikan perspektif baru.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022