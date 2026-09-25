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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 26 September 2026 | 05.51 WIB

Otak Lebih Menarik dari Wajah, 4 Zodiak Ini Suka Orang dengan Wawasan Luas

Ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik - Image

Ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam urusan ketertarikan, setiap orang memiliki pertimbangan yang berbeda. Ada yang mudah terpikat oleh penampilan, sementara sebagian lainnya justru lebih menikmati hubungan yang dibangun melalui percakapan dan kesamaan pola pikir.

Astrologi menggambarkan beberapa zodiak sebagai pribadi yang lebih mengutamakan kecerdasan, wawasan, dan kemampuan berkomunikasi ketika mengenal calon pasangan. Bagi mereka, obrolan yang menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri yang tidak kalah penting dari penampilan.

Dilansir dari YourTango, terdapat empat zodiak yang dalam astrologi disebut lebih tertarik pada orang dengan kecerdasan dan wawasan tinggi dibandingkan sekadar penampilan fisik. Berikut karakter yang dikaitkan dengan masing-masing zodiak tersebut.

1. Gemini

Gemini dikenal mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan senang terlibat dalam berbagai percakapan. Karena itu, mereka disebut lebih mudah tertarik kepada seseorang yang mampu mengikuti alur pikirannya.

Obrolan yang penuh wawasan bisa menjadi salah satu hal yang membuat Gemini merasa nyaman. Mereka juga menyukai pasangan yang dapat memberikan sudut pandang baru atau memperkenalkan pengetahuan banyak detail dan menyukai komunikasi yang jelas. Dalam hubungan, mereka cenderung menghargai pasangan yang mampu yang belum mereka ketahui.

Bagi Gemini, percakapan yang hidup dan saling memberikan pengetahuan dapat membuat hubungan terasa semakin menarik.

2. Virgo

Virgo sering digambarkan sebagai sosok yang memperhatikan banyak detail dan menyukai komunikasi yang jelas. Dalam hubungan, mereka cenderung menghargai pasangan yang mampu berbicara secara terbuka dan memahami berbagai persoalan dengan baik.

Zodiak ini juga dikenal tidak terburu-buru ketika menentukan pilihan dalam urusan asmara. Mereka lebih suka mengenal seseorang secara bertahap sebelum memutuskan untuk membawa hubungan ke tahap yang lebih serius.

Karena itu, kemampuan berpikir dan berkomunikasi dianggap menjadi salah satu daya tarik penting bagi Virgo.

3. Aquarius

Aquarius identik dengan karakter yang mandiri, terbuka, dan mempunyai cara pandang yang berbeda. Mereka disebut lebih mudah tertarik kepada seseorang yang mampu memberikan perspektif baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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