Ramalan Zodiak Sagitarius 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius akan menuai hasil dari inisiatif penting di tempat kerja. Atasan dan rekan kerja akan memperhatikan usaha keras Sagitarius.



Hal ini mungkin akan membuat Sagitarius mendapatkan kenaikan pendapatan atau bahkan posisi yang lebih bertanggung jawab. Sagitarius adalah komunikator dan penulis yang baik, jadi gunakan keterampilan tersebut hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Sabtu, 26 September 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius sebaiknya tidak menghentikan pendekatan dengan seseorang sebelum memulai hubungan asmara. Terkait karir, berhati-hatilah karena Sagitarius mungkin akan menghadapi beberapa masalah dengan staf hari ini.

Sementara itu, Sagitarius harus lebih memperhatikan kesehatan jika menderita diabetes. Pada ranah keuangan, perbaiki kondisi keuanganmu dengan mengikuti kecepatan kerja yang padat.



Cinta Sagitarius

Sagitarius sedang menjalin komunikasi rutin dengan seseorang yang disukai. Sagitarius bertanya-tanya kemana hubungan ini akan berkembang.



Biarkan saja semuanya berjalan secara alami dan lihat kemana arahnya. Belum ada indikasi bahwa Sagitarius harus menghentikannya sebelum dimulai.