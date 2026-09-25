Mental Baja! 5 Zodiak Ini Tak Gampang Panik dan Mampu Bangkit dari Keterpurukan

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda ketika menghadapi persoalan hidup. Ada yang mudah merasa tertekan, sementara sebagian lainnya mampu tetap tenang meski berada dalam situasi yang sulit.

Dalam astrologi, karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan berbagai kecenderungan kepribadian, termasuk keberanian, ketekunan, pengendalian emosi, dan kemampuan menghadapi tantangan.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima zodiak yang dikenal memiliki ketahanan mental kuat. Mereka digambarkan mampu menghadapi tekanan, melewati kegagalan, serta kembali bangkit ketika mengalami kemunduran.

Berikut lima zodiak yang disebut memiliki mental tangguh dan tidak mudah menyerah saat berhadapan dengan kerasnya kehidupan.

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan memiliki tujuan yang jelas. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Kesabaran menjadi salah satu kekuatan mereka. Alih-alih mengambil keputusan secara terburu-buru, Capricorn lebih suka menyelesaikan persoalan secara bertahap dengan perhitungan yang matang.

Sikap realistis dan kemauan untuk terus berusaha membuat mereka mampu bertahan ketika berada dalam kondisi sulit.

2. Sagitarius