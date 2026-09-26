Ramalan Zodiak Capricorn 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini adalah saatnya bagi zodiak Capricorn untuk menghubungi kembali beberapa kontak bisnis dan membangun kolaborasi yang menguntungkan. Hal ini akan sangat membantu para pengusaha yang berharap untuk mengembangkan bisnis atau memulai bisnis baru.
Kemitraan ini dapat sangat membantu dalam menambah keuntungan finansial Capricorn secara jangka panjang. Manfaatkanlah hari ini sebaik-baiknya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 26 September 2026.
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Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Bersiaplah karena zodiak Capricorn akan menemukan kisah romantis di tempat yang tak terduga. Terkait karir, hindari mengambil keputusan negatif saat menghadapi masalah dengan karyawan.
Sementara itu, sangat penting untuk memperhatikan asupan gula jika Capricorn memiliki masalah dengan gula darah. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengarahkan kembali investasi serta mempertimbangkan untuk melakukan donasi.
Cinta Capricorn
Jika masih lajang, Capricorn mungkin akan menemukan kisah romantis di tempat yang tak terduga. Tetapi, hubungan ini mungkin hanya berisikan rayuan dan tidak lebih dari itu. Namun, cobalah menikmatinya selagi masih berlangsung.
Karir Capricorn
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