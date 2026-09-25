Punya Ambisi Besar, 4 Zodiak Ini Dipercaya Cepat Naik dalam Karier

JawaPos.com - Setiap orang mempunyai perjalanan karier yang berbeda. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai posisi yang diinginkan, sementara sebagian lainnya terlihat lebih cepat menemukan peluang dan mengembangkan potensinya.

Selain kerja keras, keberanian mengambil keputusan, konsistensi, dan kemampuan melihat kesempatan juga kerap dianggap berperan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dalam astrologi, karakter tersebut sering dikaitkan dengan beberapa zodiak tertentu.

Dilansir dari Astrotalk, terdapat empat zodiak yang dipercaya mempunyai karakter berani, fokus, dan cepat mengambil tindakan sehingga dinilai memiliki peluang untuk berkembang lebih cepat dalam urusan karier.

Berikut empat zodiak yang disebut mempunyai karakter tersebut menurut astrologi.

1. Aries Aries dikenal sebagai pribadi yang penuh energi dan tidak terlalu suka menunggu. Ketika melihat sebuah kesempatan, mereka cenderung segera mengambil langkah daripada terlalu lama mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Karakter berani tersebut membuat Aries sering menjadi orang yang memulai proyek, pekerjaan, maupun usaha baru. Ketika menghadapi kegagalan, mereka juga dipercaya mampu segera bangkit dan mencoba kembali dengan pendekatan berbeda.

2. Leo Leo identik dengan rasa percaya diri dan kemampuan tampil menonjol. Mereka mempunyai keinginan kuat untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dibanggakan sekaligus menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Sifat kepemimpinan membuat Leo sering nyaman ketika dipercaya memimpin sebuah tim atau mengembangkan ide. Keyakinan terhadap kemampuan diri juga membuat mereka lebih berani mewujudkan gagasan dan mengambil keputusan besar.

3. Capricorn Capricorn mungkin terlihat sebagai pribadi yang serius dan tidak terburu-buru. Namun, mereka dikenal mempunyai tujuan yang jelas serta mampu menyusun langkah secara sistematis untuk mencapainya.