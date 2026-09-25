Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Sabtu 26 September 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Sabtu 26 September 2026, menghadirkan sejumlah tema menarik bagi 12 tanda zodiak.

Ada yang diprediksi mendapatkan peluang dalam karier dan keuangan, sementara zodiak lainnya lebih banyak memperoleh energi positif dalam hubungan asmara, kesehatan, maupun rencana perjalanan.

Memasuki akhir pekan, pengaruh Bulan di Pisces menjadi salah satu tema yang muncul dalam ramalan Astro Talk untuk sejumlah zodiak.

Energi ini digambarkan berkaitan dengan kepekaan emosional, intuisi, kebutuhan beristirahat, serta dorongan untuk lebih memahami perasaan diri sendiri dan orang lain.

Lantas, zodiak mana yang mendapatkan energi paling menarik dan paling beruntung pada Sabtu, 26 September 2026?

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak paling beruntung untuk Sabtu, 26 September 2026.

1. Aquarius Aquarius menempati urutan pertama dalam daftar zodiak paling beruntung besok, Sabtu 26 September 2026, terutama karena terdapat kombinasi energi positif dalam cinta, karier, keuangan, dan kesehatan. Astro Talk menggambarkan hari ini sebagai momentum untuk tetap mencari alasan tersenyum meskipun beberapa keadaan mungkin belum berjalan sesuai keinginan.

Dalam kehidupan asmara, Aquarius memperoleh salah satu sinyal paling kuat. Jika sebelumnya ada kecemburuan, salah paham, atau ketegangan dengan pasangan, komunikasi terbuka dapat membantu mengurangi masalah tersebut. Menyimpan perasaan terlalu lama justru dapat membuat persoalan berkembang menjadi lebih besar.

Karier juga menjadi area yang menjanjikan. Kerja keras Aquarius di tempat kerja berpotensi memberikan hasil yang menggembirakan. Bagi yang sedang menyelesaikan proyek, mengejar target, atau menunggu pengakuan atas pekerjaan, konsistensi menjadi kunci penting.

Keuangan juga berada dalam kondisi cukup baik. Namun, Astro Talk tetap mengingatkan agar Aquarius tidak mengambil keputusan finansial secara terburu-buru dan tetap memperhatikan intuisi.

Dari sisi kesehatan, latihan kekuatan, yoga, atau Pilates disebut dapat menjadi pilihan aktivitas yang bermanfaat. Di luar pekerjaan, Aquarius juga berpeluang menikmati pesta atau perayaan bersama teman. Kombinasi kehidupan sosial, hubungan, pekerjaan, dan kesehatan membuat Sabtu ini terasa cukup lengkap bagi Aquarius.

2. Capricorn Capricorn berada di urutan kedua karena memiliki kombinasi kuat terutama dalam keuangan, cinta, kesehatan, dan suasana hati. Astro Talk menggambarkan Capricorn berada dalam energi yang relatif positif, dengan mood yang tercatat bahagia dan dorongan untuk lebih terbuka menyampaikan pikiran.

Dalam kehidupan pribadi, Capricorn disarankan tidak menyimpan semua hal di dalam hati. Mengungkapkan apa yang dirasakan dapat membantu orang terdekat memahami kebutuhan Capricorn dengan lebih baik. Bagi yang sudah memiliki pasangan, memahami sudut pandang pasangan juga menjadi bagian penting agar hubungan tetap harmonis.

Keuangan menjadi salah satu kekuatan utama Capricorn. Astro Talk memberikan skor finansial 100 persen pada halaman tersebut, meskipun tetap mengingatkan adanya tantangan yang perlu dihadapi. Artinya, peluang positif tidak berarti Capricorn boleh lengah. Justru, masalah finansial yang muncul dapat menjadi pengalaman untuk memperkuat cara mengelola uang.