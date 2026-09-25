Suka Bersedekah dan Menolong, 6 Shio Ini Konon Punya Pintu Rezeki yang Lebih Terbuka

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kemurahan hati tidak selalu diwujudkan dalam bentuk materi. Membantu orang lain, memberikan waktu, memberi dukungan, hingga menyisihkan sebagian rezeki untuk mereka yang membutuhkan jugauksesan. Berbagi dengan orang yang membutuhkan dipercaya bukan hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga membawa energi positif dan merupakan bentuk kebaikan yang bernilai.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, sejumlah shio dikenal mempunyai karakter yang hangat, peduli, dan senang membantu orang lain. Mereka melakukan kebaikan bukan semata-mata untuk memperoleh balasan, melainkan karena memiliki kepedulian yang kuat terhadap sesama.

Dilansir dari Naurakom, terdapat enam shio yang disebut memiliki sifat dermawan dan gemar berbagi. Dalam ramalan tersebut, kebiasaan bersedekah diyakini dapat mendatangkan keberkahan serta membuka peluang rezeki yang lebih luas. Berikut daftarnya.

1. Shio Ayam Shio Ayam disebut memiliki peluang untuk memperoleh keberuntungan dalam urusan finansial. Namun, keberuntungan tersebut dalam ramalan juga dikaitkan dengan kebiasaan berbagi kepada orang lain.

Karakter mereka yang dikenal murah hati membuat Shio Ayam dianggap cocok menyalurkan sebagian rezekinya untuk membantu sesama. Dalam kepercayaan tersebut, kebaikan yang dilakukan dengan tulus dipercaya dapat mendatangkan keberkahan dan kemakmuran.

2. Shio Babi Shio Babi kerap digambarkan sebagai salah satu shio yang memiliki keberuntungan cukup baik, termasuk dalam urusan keuangan. Meski begitu, mereka juga dikenal senang menikmati hasil kerja keras dan terkadang kurang mampu menahan keinginan berbelanja.

Karena itu, bersedekah dapat menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan kebiasaan tersebut. Menyisihkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan diyakini dapat membawa keberkahan sekaligus membuat penggunaan rezeki menjadi lebih bermakna.

3. Shio Kuda Shio Kuda juga masuk dalam daftar shio yang disebut memiliki peluang keberuntungan finansial. Mereka dikenal aktif, penuh semangat, dan memiliki dorongan kuat untuk mencapai tujuan.

Dalam ramalan ini, kebiasaan bersedekah dianggap dapat menjadi pelengkap perjalanan mereka menuju kesuksesan. Berbagi dengan orang yang membutuhkan dipercaya bukan hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga membawa energi positif dan keberkahan bagi pemberinya.

4. Shio Kelinci Lembut, perhatian, dan mudah berempati menjadi karakter yang kerap dilekatkan pada Shio Kelinci. Sifat tersebut membuat mereka cenderung tidak keberatan membantu orang lain ketika memiliki kesempatan.

Dalam urusan finansial, Shio Kelinci disebut mempunyai peluang yang cukup baik. Mereka juga dianjurkan untuk tetap menyisihkan sebagian penghasilan untuk bersedekah. Menurut ramalan, kebiasaan berbagi tersebut dapat membuka jalan bagi datangnya rezeki dan peluang baru.

5. Shio Kambing Shio Kambing sering kali dianggap tidak selalu mendapatkan perjalanan hidup yang mudah. Namun, ramalan ini menyebut mereka tetap memiliki peluang memperoleh keberuntungan, khususnya dalam urusan finansial.