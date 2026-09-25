Punya Aura Rezeki Kuat! 6 Weton Ini Dipercaya Mudah Menarik Peluang Keuangan

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran Jawa juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Primbon Jawa menjadi salah satu rujukan tradisional yang sejak lama digunakan untuk membaca berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan, karakter, keberuntungan, hingga urusan rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat sejumlah weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa dianggap memiliki daya tarik kuat terhadap peluang dan kekayaan. Berikut enam di antaranya.

1. Jumat Legi – Punya Pesona dan Naluri Bisnis Orang yang lahir pada Jumat Legi dipercaya memiliki kepribadian yang mudah disukai orang lain. Kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan menjadi salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan weton ini.

Mereka juga digambarkan pandai bernegosiasi serta memiliki kepekaan dalam melihat peluang usaha. Dalam primbon, Jumat Legi kerap dikaitkan dengan kelancaran rezeki sehingga dipercaya memiliki kesempatan berkembang dalam perdagangan, bisnis, maupun bidang yang membutuhkan kemampuan bersosialisasi.

2. Rabu Pahing – Cepat Membaca Kesempatan Rabu Pahing dipercaya memiliki kemampuan untuk memahami keadaan dan mengambil langkah dengan cepat. Ketika menghadapi situasi sulit, mereka disebut tidak mudah kehabisan ide untuk mencari jalan keluar.

Menurut kepercayaan primbon, peluang rezeki bagi weton ini dapat muncul melalui berbagai jalur, baik pekerjaan, usaha, maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga.

3. Minggu Pon – Karismatik dan Pandai Memimpin Pemilik weton Minggu Pon kerap digambarkan memiliki jiwa kepemimpinan serta kemampuan mengelola orang di sekitarnya. Mereka disebut memiliki banyak gagasan dan cukup percaya diri dalam mengambil keputusan.

Kemampuan membangun relasi juga dipercaya dapat membuka peluang kerja sama yang menguntungkan. Dalam ramalan primbon, kecerdasan dalam menentukan langkah menjadi salah satu faktor yang membuat Minggu Pon sering dikaitkan dengan kelancaran urusan finansial.