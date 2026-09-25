Punya Aura Rezeki Kuat! 6 Weton Ini Dipercaya Mudah Menarik Peluang Keuangan

seseorang yang pandai rayu kekayaan./Freepik/jalanajaudah
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran Jawa juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Primbon Jawa menjadi salah satu rujukan tradisional yang sejak lama digunakan untuk membaca berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan, karakter, keberuntungan, hingga urusan rezeki.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat sejumlah weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa dianggap memiliki daya tarik kuat terhadap peluang dan kekayaan. Berikut enam di antaranya.
Orang yang lahir pada Jumat Legi dipercaya memiliki kepribadian yang mudah disukai orang lain. Kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan menjadi salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan weton ini.
Mereka juga digambarkan pandai bernegosiasi serta memiliki kepekaan dalam melihat peluang usaha. Dalam primbon, Jumat Legi kerap dikaitkan dengan kelancaran rezeki sehingga dipercaya memiliki kesempatan berkembang dalam perdagangan, bisnis, maupun bidang yang membutuhkan kemampuan bersosialisasi.
Rabu Pahing dipercaya memiliki kemampuan untuk memahami keadaan dan mengambil langkah dengan cepat. Ketika menghadapi situasi sulit, mereka disebut tidak mudah kehabisan ide untuk mencari jalan keluar.
Menurut kepercayaan primbon, peluang rezeki bagi weton ini dapat muncul melalui berbagai jalur, baik pekerjaan, usaha, maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga.
Pemilik weton Minggu Pon kerap digambarkan memiliki jiwa kepemimpinan serta kemampuan mengelola orang di sekitarnya. Mereka disebut memiliki banyak gagasan dan cukup percaya diri dalam mengambil keputusan.
Kemampuan membangun relasi juga dipercaya dapat membuka peluang kerja sama yang menguntungkan. Dalam ramalan primbon, kecerdasan dalam menentukan langkah menjadi salah satu faktor yang membuat Minggu Pon sering dikaitkan dengan kelancaran urusan finansial.
Kamis Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang memiliki intuisi tajam. Dalam kepercayaan primbon Jawa, kepekaan tersebut bahkan kerap dihubungkan dengan istilah wangsit atau firasat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022