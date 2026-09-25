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Niko Sulpriyono
Jumat, 25 September 2026 | 22.53 WIB

5 Zodiak yang Dipertemukan dengan Peluang Finansial September 2026, Saatnya Membuka Lembaran Rezeki

Ilustrasi Membuka Lembaran Rezeki (freepik) - Image

Ilustrasi Membuka Lembaran Rezeki (freepik)

Dari pembacaan tersebut, terdapat lima zodiak yang dipertemukan dengan simbol peluang finansial pada September 2026.

Aries, Capricorn, Scorpio, Libra, dan Sagittarius menjadi lima zodiak yang muncul dalam pembacaan kali ini dirangkum dari YouTube Ryan Mercury.

Masing-masing memiliki kartu berbeda dengan pesan yang juga tidak sama.

Ada yang berkaitan dengan pekerjaan baru, peluang bisnis, banyak pilihan, peningkatan posisi, hingga keberanian memulai perjalanan baru.

1. Aries

Aries mendapatkan kartu Ace of Wands, sebuah kartu yang dalam interpretasi tarot kerap dikaitkan dengan permulaan, semangat, inspirasi, dan dorongan untuk mengambil tindakan.

Jika dihubungkan dengan kehidupan finansial, kartu ini menggambarkan kemungkinan munculnya kesempatan baru yang membuat seseorang kembali bersemangat mengejar tujuan ekonominya.

Peluang tersebut dapat hadir melalui pekerjaan baru, proyek yang menghasilkan keuntungan, bisnis yang mulai dirintis, atau kesempatan lain yang sebelumnya belum terpikirkan.

Ace of Wands membawa simbol energi awal, sehingga peluang yang datang mungkin masih berupa sesuatu yang perlu dikembangkan sebelum menghasilkan dampak yang lebih besar.

Bagi Aries, September 2026 dapat menjadi momentum untuk tidak terlalu lama menunda kesempatan yang datang.

Namun, keberanian tetap perlu berjalan bersama perhitungan.

Jika ada tawaran pekerjaan, proyek, atau peluang bisnis, pertimbangkan manfaat dan risikonya terlebih dahulu agar langkah baru tersebut tidak sekadar terlihat menjanjikan, tetapi juga memiliki dasar yang kuat.

2. Capricorn

Capricorn mendapatkan kartu Page of Pentacles, yang memiliki hubungan kuat dengan aspek materi, pekerjaan, pembelajaran, serta peluang membangun kestabilan finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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